DHL dostarczy wyjątkową paczkę. Nikt na nią nie czeka

Skała ze szczytu Mount Everest, fizyczna reprezentacja kryptowaluty, kolekcja wpisów z Reddita, list od astronauty i malutka kapsuła czasu z Belgii i 150 innych drobiazgów. To zawartość wyjątkowej przesyłki DHL.

Kto wysyła tę paczkę? Nadawcą jest sam przewoźnik. DHL wysyła paczkę od siebie do… właściwie do nikogo. Na etykiecie nie ma nazwiska adresata, a adres składa się z jednego tylko słowa: Księżyc.

Paczka na Księżyc

Przesyłka została zapakowana w specjalny, bezpieczny kontener: MoonBox. To opakowanie zabezpieczające, opracowane przez DHL specjalnie na tę okazję.

Paczka opuściła Ziemię 8 stycznia 2024 roku na pokładzie pierwszego komercyjnego lądownika Księżycowego Peregrine, zbudowanego przez firmę Astrobotic. DHL zainteresował się projektem jeszcze w 2015 roku. Astrobotic chce, by powierzchnia Księżyca była dostępna dla każdego za nieduże pieniądze, a DHL chce przewozić paczki dosłownie wszędzie, więc miłość wisiała w powietrzu od samego początku.

Całość wyniosła rakieta Vulkan, także zupełnie nowa. Vulkan to rakieta firmy Blue Origin, należącej do Jeffa Bezosa, założyciela Amazonu. Przypadek? Podobno tak, ale aż trudno uwierzyć.

Astronauta Richard Garriott (był na ISS za własne pieniądze) mógł w ten sposób uhonorować swojego ojca, astronautę NASA Owena Garriotta. Ziemianie umieścili też fragment swojej planety na jej jedynym naturalnym satelicie i podzielili się fragmentami kultury. To wzruszające, ale dla naszej przyszłości ważniejsze jest co innego: skoro dało się to zrobić raz, można zrobić to ponownie. Kto wie, czy DHL nie będzie obsługiwał przesyłek między Ziemią i Księżycem, jeśli zbudujemy tam kolonię? Albo od razu między Ziemią i Marsem.

Astrobotic i DHL już szykują kolejną misję i każdy będzie mógł kupić miejsce dla swojej pamiątki, przy czym nie może ona być elektroniczna i może mieć maksymalnie 2,5 na 5,1 cm. Ceny za przewóz wahają się między 460 i 25800 dolarów. Plus koszty wysyłki oczywiście.

