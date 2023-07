Porażka PiS. Nawet youtuberów nie udało im się kupić

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów to jeden z tematów, którymi rząd przed wyborami stara się zapunktować u Polaków, chwaląc się działaniami na rzecz edukacji. Komputery mają trafić do dzieci już od roku szkolnego 2023/2024, choć wrześniowy termin dostaw jest coraz częściej kwestionowany.

Bezpłatne laptopy otrzyma ok. 370 tys. uczniów klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych. Rząd przewidział także bony dla nauczycieli – na zakup laptopa w wysokości 2,5 tys. zł.

Teraz rząd chce się pochwalić sukcesem i w tym celu próbuje zaangażować do współpracy internetowych twórców, youtuberów i influenserów. Ze zjednaniem tych bardziej świadomych może mieć jednak problem.

Propozycję współpracy przy kampanii „laptop dla ucznia” otrzymał między innymi Piotr „Lipton” Szymański, internetowy twórca prowadzący swój kanał na YouTube, gdzie zamieszcza recenzje sprzętu komputerowego. Youyuber jednak odmówił.

Program jest na tyle kontrowersyjny, że nie zamierzam go w jakikolwiek sposób promować. Informuję Was tylko po to, żebyście byli czujni, co do pojawiających się treści. Ciekaw jestem, czy ktoś w kampanii zająknie się na temat kryteriów wyboru