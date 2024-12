O co pytano najczęściej wirtualnego asystenta w 2024?

Koniec roku sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom. Amazon właśnie opublikował zestawienie, o co najczęściej pytano wirtualnego asystenta w 2024 roku. Jak się okazuje nie były to jedynie wyniki meczy piłkarskich i przepisy na naleśniki.

Wzrost Taylor Swift, wartość Bitcoina i influencer MrBeast, znalazły się wśród najczęściej zadawanych wirtualnej asystence Alexa pytań. To właśnie interesowało najbardziej użytkowników z Wielkiej Brytanii, w 2024 roku.

Gigant technologiczny stwierdził, że amerykańska gwiazda popu Swift, której rekordowa trasa koncertowa Eras Tour trwała cały rok, znalazła się na szczycie listy najczęściej zadawanych pytań, dotyczących wzrostu i wieku celebytów. Trzy jej albumy znalazły się w pierwszej piątce najczęściej słuchanych utworów, a serwisy Alexa i Amazon Music uznały ją za najchętniej słuchaną artystkę.

W pytaniach o wartość majątku, Swift zajęła drugie miejsce po Elonie Musku, a na trzecim miejscu znalazł się MrBeast (czyli James Donaldson).

Wiedza ogólna i aktualności sportowe

Według danych, które obejmują okres od września 2023 do listopada 2024, nadal cieszą się popularnością pytania z wiedzy ogólnej, przy czym najczęściej zadawanymi były te o wartość bitcoina oraz liczbę ludności ludzi na Ziemi. Wyniki oraz aktualności dotyczące meczy piłkarskich to także jedno z najczęściej zadawanych pytań. "O której zaczyna się mecz Anglii?" - to najczęstsze pytanie sportowe w minionym roku.

Zapytania kulinarne nadal na topie

Oczywiście, używanie Alexy do zapytań o charakterze kulinarnym także jest w ścisłej czołówce. Ważnym trendem 2024 roku były zapytania o przepisy na naleśniki, chlebek bananowy, cake pops'y, paprykę faszerwaną serem halloumi oraz lody mango.

Źródło zdjęć: ako photography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Independent