Cisco Kraków ma 10 lat. Wielki sukces polskiego oddziału

Polski oddział Cisco świętuje ważną rocznicę. Krakowski ośrodek firmy ma już 10 lat.

Firma Cisco to jeden z liderów branży IT oraz telekomunikacyjnej. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że w Polsce znajduje się jeden z większych ośrodków amerykańskiego przedsiębiorstwa. Cisco Global Services Center w Krakowie 6 czerwca 2022 roku obchodziło zresztą swoje 10 urodziny, co firma postanowiła uczcić krótkim podsumowaniem dotychczasowej działalności.

Aktualnie w krakowskim oddziale Cisco działa 2400 osób, a w ciągu najbliższych miesięcy oddział planuje zatrudnić kolejne 100. Czym się zajmują? Kompleksową obsługą klienta we wszystkich kluczowych obszarach, w tym m.in. w formie wsparcia technicznego, wdrożeń oraz usług związanych z cyberbezpieczeństwem. W tym miejscu warto wspomnieć, że w Krakowie działają jedyne w regionie Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC0 i Centrum Operacji Sieciowych (NOC) Cisco.

To niesamowite doświadczenie móc obserwować, jak krakowski oddział Cisco rozrósł się z 80 osób, gdy zaczynaliśmy w 2012 roku, do 2400 obecnie. Cisco Kraków odegrało kluczową rolę we wspieraniu naszych klientów na ich drodze do cyfrowej transformacji.

- Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce

Źródło zdjęć: Cisco

Źródło tekstu: Cisco