Porzuciła giganta i idzie na swoje. O tej kobiecie jeszcze usłyszymy

35-letnia Mira Murati poinformowała o swoim odejści z OpenAI w zeszłym miesiącu. Jak wynika z informacji Reutersa, długo nie zamierza jednak być bezrobotna. Już rozpoczęła zbiórkę pieniędzy od prywatnych inwestorów i funduszy venture capital na swój nowy biznes. Jak sama pisała na portalu X "Odchodzę, bo chcę zyskać czas i przestrzeń na własne badania i rozwój AI".

