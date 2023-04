Zostań atrakcją po śmierci. Polska firma ci to ogarnie

Śmierć bliskich jest zawsze tragedią i niezwykle delikatnym tematem. Często w obliczu choroby brakuje człowiekowi odwagi lub słów, by właściwie pożegnać się z rodziną, ukochanymi i przyjaciółmi.

Niekiedy choroba wyniszcza ciało człowieka, a każdy chciałby, by pamiętano go, młodym, pięknym i pełnym życia. Stąd też pomysł na stworzenie ByePage, usługi wirtualnego pożegnania z najbliższymi.

ByePage jest platformą założoną przez Polaków i ma umożliwić nowe podejście do żegnania się ze zmarłymi. Ideą platformy jest tworzenie spersonalizowanych stron pożegnalnych dla członków rodziny i bliskich.

W takim albumie będzie można umieścić nagrania wideo, zdjęcia i podpisy. Twórcy projektu otworzyli zbiórkę na Kickstarterze, gdzie chcą zebrać fundusze na rozwój projektu.

Pożegnanie bliskiej nam osoby nigdy nie jest łatwe. Najlepszą częścią ByePage jest to, że zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby móc uczynić proces ostatniego pożegnania znacznie łatwiejszym dla osób, które straciły kogoś bliskiego. To, co chcemy osiągnąć w ByePage, to zapewnienie ludziom możliwości przygotowania pożegnalnej wiadomości i bezpieczeństwa, które polega na tym, że pożegnalne wiadomości dotrą bezpiecznie do ich bliskich po naszym odejściu, czy to nastąpi niespodziewanie czy nie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mogli jak najbardziej rozpowszechnić informacje o naszej kampanii na Kickstarterze