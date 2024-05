Czarna seria Boeinga. Kolejna śmierć w tajemniczych okolicznościach

W zagadkowych okolicznościach zmarł ekspert powiązany z firmą Boeing, co jest już drugą taką sytuacją w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – podaje AP.

W wyniku „nieoczekiwanej, szybko postępującej infekcji” zmarł Joshua Dean, który wcześniej pracował jako inspektor jakości u jednego z dostawców Boeinga, Spirit AeroSystems.

Mężczyzna wcześniej wyrażał obawy w związku z jakością produkowanych samolotów, przez co jego historia okazuje się zaskakująco zbieżna z innym przypadkiem – śmiercią eks-kierownika ds. jakości Johna Barnetta.

45-letni Joshua Dean, uważany za zdrowego mężczyznę, został zaatakowany przez metycylinooporną bakterię Staphylococcus aureus (MRSA). Jego stan przez dwa tygodnie systematycznie się pogarszał, po czym zmarł.

Firma Spirit AeroSystems była do 2005 roku częścią Boeinga, ale wówczas została wydzielona. Teraz jednak trwają negocjacje w sprawie jej odkupu.

Joshua Dean został zwolniony w kwietniu 2023 roku, ale nie odszedł bez słowa. Złożył skargę pracowniczą, twierdząc, że jest to odwet za krytykę procedur bezpieczeństwa. Poskarżył się nie tylko do sądu pracy, ale też do Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Spirit AeroSystems wytwarza do samolotów Boeinga liczne komponenty, w tym kadłuby niesławnych 737 Max, które w styczniu znów stały się bohaterami incydentu – fragment 737 Max 9 linii Alaska Airlines odpadł w trakcie lotu.

