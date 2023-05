Rząd cenzuruje Internet. Ustawa już przegłosowana

Rząd przyjął zmodyfikowany projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.

We wtorek (16 maja) polski rząd przyjął zmodyfikowany projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Chociaż podobne informacje pojawiły się już w kwietniu, to ówczesny projekt został przyjęty tylko kierunkowo. Teraz został uzupełniony o uwagi ministrów: zdrowia, sportu i turystyki oraz finansów, a także prezesa Rządowego Centrum Legislacji — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Cieszę się, że projekt został przyjęty. To ważny krok w stronę tego, by dać rodzicom możliwość chronienia swoich dzieci w sieci.

- komentuje Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, w rozmowie DGP.

Rząd wprowadza blokadę na porno

Ustawa nakłada nowe obowiązki między innymi na dostawców usług dostępu do Internetu. Przede wszystkim będą oni mieli obowiązek wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do stron pornograficznych. Każdy klient, jeśli podejmie taką decyzję, będzie mógł zgłosić się do swojego dostawcy i zablokować dostęp do tego typu treści.

Na tym jednak nie koniec. Poza tym dostawcy usług internetu muszą podejmować działania informacyjne, mające na celu uświadomienie swoich użytkowników i takiej możliwości. Dodatkowo zobowiązani są do opracowywania raportów na temat liczby abonentów, którzy zdecydowali się na blokadę, a także sposobów identyfikacji treści pornograficznych.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Jednak nowa ustawa to nie tylko obowiązki dla dostawców usług internetowych. Projekt wprowadza także wymagania względem przedsiębiorców, którzy udostępniają publiczne sieci WiFi, o ile stanowi to ich dodatkową działalność względem działalności głównej. W takim wypadku oni także muszą wprowadzić ograniczenia co do dostępu do treści pornograficznych. Z tych wymogów wyjęci zostali mikroprzedsiębiorcy.

Wszystkie nowe rozwiązania mają wejść w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2023 roku.

