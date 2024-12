Pułapka w Biedronce. Szok, że znany dyskont sprzedaje coś takiego

Trochę to komplement i inspiracja, a trochę jednak podróbki. W ofercie sklepów Biedronka nie brakuje towarów imitujących znane marki.

Apple Watch 9 i Apple Watch Ultra 2 w sieci sklepów Biedronka — tak jakby

By podrobić iPhone'a to już trzeba trochę wysiłku, o wiele więcej przez to jest zapożyczeń z innych produktów Apple'a. Słuchawki to już niemal wszystkie wyglądają jak AirPodsy, więc razi to coraz mniej, ale w przypadku częstochowskiego Extralinka i tyskiego Maxcomu no z Apple Watchy skóra zdjęta. Po co płacić tysiące za Apple Watch Ultra 2, skoro Maxcom EcoWatch 2 jest teraz przeceniony w Biedronce z 299 na 149 zł? Po co też kupować Apple Watch 9, skoro jeszcze bardziej różowy Extralink Lifestyle to wydatek 99 zł zamiast 249 zł? No być może po to, by potem nie było smutno, że nasz zegarek to podróbka.



Klawiatura A4Tech FBK30 - inspirowana zapachem Logitecha

Klawiatura A4Tech to taka trochę hybryda. Trochę z Logitecha K380 - wykrywa go nawet wyszukiwanie obrazem w Google'u, gdy wrzucimy "produkt inspirowany", a trochę kultowy Logitech K480 z wnęką na tablet/smartfon. W sklepie Biedronki za wynalazek, w tym w mocnych wariantach kolorystycznych znanych z serii Logitech POP, przyjdzie nam zapłacić 119 zł. Kupujcie jedynie, gdy jest Wam absolutnie wszystko jedno, na prezent... tak trochę przykro.

Twój głośnik może pierdzieć basem i wyglądać nawet jak Marshall

W sieci sklepów Biedronka i na Biedronka Home "upolować" można też efektowne głośniki Tracer TWS 30, 45 i 60 W. Czerpią one całymi garściami z lat doświadczenia innej marki, brytyjskiego Marshall Amplification. Obicia skórą, kształt, paski do przenoszenia, charakterystyczne pokrętła — wszystko się zgadza, z wyjątkiem logotypu na obudowie... no i rzecz jasna dźwięku. Zawsze to jednak 230-400 zł za nie około tysiąca - "okazja".

Powyższe przykłady to jedynie wierzchołek góry lodowej. Podróbki z Azji czy łagodniej mówiąc "inspiracje znanymi markami", stają się powoli codziennością z portugalskim dyskoncie. By jednak ceny były faktycznie dyskontowe i zadowoliły Polaków, najwyraźniej wszystkie chwyty są dozwolone.

Źródło zdjęć: Biedronka, mat. prod., Damian Jaroszewski / Telepolis