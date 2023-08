Biedronka broni kas samoobsługowych. Szykują się usprawnienia

Klienci sklepów Biedronka często narzekają na działanie kas samoobsługowych. Tymczasem sieć ich broni i zapowiada dalsze prace nad usprawnieniami.

Kasy samoobsługowe zyskują w Polsce na popularności. Inwestuje w nie coraz więcej sklepów, co nie może dziwić. W dłuższej perspektywie są wygodniejsze i zapewne tańsze niż tradycyjny pracownik. Jednak klienci nie do końca mogą być zadowoleni. Wielu narzeka na działanie kas samoobsługowych, przy czym najczęściej obrywa się Biedronce.

Kasy samoobsługowe w Biedronce

Wiele osób, które korzystały z kas samoobsługowych w Biedronce, wie, że nie działają one najlepiej. Często nie są w stanie poprawnie zważyć produktu, więc co chwilę potrzeba jest pomoc pracownika sklepu. Poza tym są bardzo powolne, a interfejs nie do końca przemyślany i intuicyjny.

Ostatnio głośno było też o sprawie klientki z Warszawy, którą oskarżono o próbę kradzieży czteropaku piwa, bo kasa — jak twierdzi sama klientka — niepoprawnie naliczyła tylko jedno piwo. Ostatecznie skończyło się bez udziału policji.

Tymczasem Biedronka broni swoich kas. W oświadczeniu przesłanym do serwisu dlahandlu.pl sieć przyznaje, że nieustannie trwają prace nad rozwojem kas samoobsługowych, w tym także ich oprogramowania. Jeronimo Martins Polska, właściciel Biedronki, jako przyszłość wskazuje zintegrowany system, który połączyłby tradycyjne kasy, kasy samoobsługowe, aplikację oraz program lojalnościowy Moja Biedronka.

Wsłuchujemy się dokładnie w płynące do nas głosy zarówno od klientów, jak i naszych pracowników i cały czas pracujemy nad ulepszaniem naszego oprogramowania i samych urządzeń, których obecnie posiadamy już ponad 12 tys.

- komentuje Anna Magdalena Nowakowska, menedżer ds. projektów operacyjnych w Biedronce.

Biedronka przyznała też, że dzisiaj już około 40 proc. wszystkich transakcji w sklepach z charakterystycznym owadem w logo odbywa się właśnie za pomocą kas samoobsługowych.

Zobacz: Biedronka z poważnymi zarzutami. Tak nacinała klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: dlahandlu.pl