Jak okraść bankomat? Wystarczyła im drukarka

Oszuści wpłacali do bankomatu (wpłatomatu) wydrukowane banknoty, a następnie wypłacali prawdziwe pieniądze. Banki w Czechach muszą zaostrzyć kontrolę.

Wpłatomaty zaczęły działać w Czechach w 2010 roku. Pierwotny system zabezpieczeń działał w ten sposób, że gdy bankomat wykrył gotówkę, która wydawała mu się fałszywa lub była złej jakości, kwota ta nie trafiała na konto użytkownika.

System ten nie zdał jednak egzaminu, gdyż wielu Czechów skarżyło się, że maszyna odrzuca nawet delikatnie zgięte lub pomięte banknoty, przez co utrudnione jest korzystanie z bankomatów. Często zdarzało się, że na konto trafiała jedynie połowa wprowadzonej do urządzenia kwoty, gdy klienci dokonywali wysokich wpłat.

Policjant wskazuje, że w tamtych czasach sto procent zatrzymanych banknotów było złej jakości lub miała uszkodzenia. Nie dopatrzono się wtedy sytuacji wpłacania fałszywych pieniędzy, więc zgodnie z życzeniem konsumentów, oprogramowanie zabezpieczające zostało zmodyfikowane.

Straty są szacowane na miliony koron

Pod koniec kwietnia na terenie Czech, w trakcie czynności przeszukiwania domów, funkcjonariusze policji odkryli fałszywe pieniądze oraz drukarki używane do tworzenia fałszywek. Podejrzanych o nielegalne powielanie banknotów jest łącznie kilkadziesiąt osób. Część z nich zgodnie z informacjami policji ma działać jako zorganizowana grupa przestępcza. Straty wynoszą już miliony koron.

Policja wszczęła postępowanie w związku z prawdopodobnym fałszerstwem pieniędzy oraz oszustwem. Sprawcom, w przypadku udowodnienia winy, może grozić kara pozbawienia wolności od 5 do 10 lat. Pavel Hajný, funkcjonariusz z regionu pilzneńskiego, które nadzoruje śledztwo, wskazuje jednak, że żadne zarzuty nie zostały jeszcze postawione. Obecnie trwają przesłuchania podejrzanych w sprawie.

Napastnikom wystarczyła drukarka

Policjant opisuje, że przestępcy wiedzieli, że bank bardzo szybko rozpozna stworzony przez nich fałszywy banknot. Jednocześnie znaleźli sposób, by pieniądze trafiły na ich konto.

Wpłacali oni imitacje pieniędzy do bankomatu, a odpowiednia kwota trafiała na ich konto praktycznie natychmiast. Z reguły banki reagują z opóźnieniem na wprowadzenie wydrukowanych pieniędzy do urządzenia, gdyż jest to odkrywane dopiero po sprawdzeniu skrytki, do której klasyfikuje on podejrzane banknoty.

Wystarczyło, by oszuści wypłacili jak najszybciej gotówkę z konta, zanim bank zablokuje wpłatę. Wypłacane banknoty pobierane były natomiast ze skrytki, w której umieszcza je sam bank, co zapewniło im oryginalność.

Instytucje finansowe prawie natychmiast podjęły działania zapobiegawcze po zapoznaniu się ze sprawą. Wiele banków dostosowało system kontrolujący wpłacane pieniądze do bankomatów i zaostrzyło proces ich oceny. Przepływ środków na konto jest realizowany w zależności od oceny autentyczności banknotów.

