Anonymous włamali się do rosyjskiego Banku Centralnego

Grupa Anonymous, po ataku Rosji na Ukrainę, wypowiedziała wojnę krajowi rządzonemu przez Władimira Putina. Hakerzy cały czas uprzykrzają życie rosyjskim urzędnikom. Tym razem ich celem padł Centralny Bank Rosji.

Grupa Anonymous ogłosiła, że udało im się włamać do Centralnego Banku Rosji. Hakerzy twierdzą, że wykradli około 35. tys. plików z tajnymi danymi, które zostaną opublikowane w ciągu najbliższych 48 godzin. Na ten moment nie wiemy, o co dokładnie chodzi, ale jeśli to prawda, to w rosyjskim Banku Centralnym jest teraz duże zamieszanie.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp