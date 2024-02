Świetna elektronika za grosze. Masz czas do 6 lutego

Konsolkę Anbernic RGX35XX w zestawie z kartą 64 GB chwilowo kupisz poniżej 200 zł.

Przypomnijmy, Anbernic RG35XX to całkiem przyjemna retrokonsolka, stylizowana na klasycznego Game Boya, która swego czasu zrobiła na nas naprawdę dobra wrażenie.

Ostatecznie Anbernic RG35XX okazuje się gadżetem zaskakująco wartościowym, a pod względem stosunku możliwości do ceny wręcz bezkonkurencyjnym. Nie lubię górnolotnych stwierdzeń, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak bardzo zadowolony z wydanych pieniędzy. Jasne, czterordzeniowy Cortex-A9 i ledwie 256 MB RAM typu DDR3 to nie są demony. Ale skoro dają radę, kogo miałoby to obchodzić.

– mogliście przeczytać w podsumowaniu recenzji.

Zainteresowanych powinien ucieszyć fakt, że urządzenie dostępne jest właśnie w promocji, organizowanej na AliExpress przez jednego z dystrybutorów.

Zamiast w regularnej cenie 234,11 zł, można je kupić za zaledwie 202,19 zł. A jeśli do tego użyje się kodu rabatowego FECD03, to końcowa wartość koszyka spada jeszcze do 190,19 zł i to z wliczoną wysyłką.

Oferta dotyczy zestawu z kartą pamięci 64 GB oraz gratisowym szkłem ochronnym. Znajdziecie ją pod tym adresem. Warto tylko pamiętać, że kod działa do 6 lutego godz. 9 rano czasu polskiego.

Źródło zdjęć: Telepolis / Lech Okoń