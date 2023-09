Rosyjska rakieta w Polsce to lipa. Amerykanie zgubili F-35

Jak można zgubić samolot o rozpiętości ponad 10,5 metra oraz długości ponad 15 metrów? Jeśli nie wiesz, to zapytaj amerykańskie wojsko. Żołnierze nie wiedzą, gdzie znajduje się aktualnie myśliwiec F-35 i dlatego proszą swoich obywateli o pomoc.

Jak do tego doszło? Sytuacja wciąż jest badana. Wiemy, że pilot katapultował się z maszyny i nic mu się nie stało. Natomiast lokalizacja samej maszyny pozostaje kwestią otwartą. Samolot jest niewidoczny dla radarów, więc znalezienie wraku może być problematyczne.

Do zdarzenia doszło w wojskowej bazie lotniczej w Charleston w Północnej Karolinie. To tak skupiają się aktualnie poszukiwania F-35. Ostatnia znana lokalizacja maszyny znajduje się na północ od bazy. Pomimo tego myśliwca wciąż nie udało się znaleźć.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.