WOŚP jeszcze gra. Ostatnia szansa na wyjątkową elektronikę

Szukasz nowego odkurzacza? A może chcesz ozdobić mieszkanie czymś wyjątkowym? Możesz zrobić jedno i drugie, a przy okazji wesprzeć słuszną sprawę.

Został tylko jeden dzień, by wziąć udział w aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród dostępnych rzeczy znajdziemy przeróżne rzeczy, łącznie z odkurzaczem. Jest to jednak sprzęt nie byle jaki – to jedyny w swoim rodzaju robot odkurzająco-mopujący Roomba Combo j9+. Urządzenie zostało ozdobione przez polskiego artystę. Jeśli wygrasz licytację, masz gwarancję, że nikt inny nie ma takiego robota w mieszkaniu.

Wyjątkowa Roomba na WOŚP

Dystrybutor marki iRobot w Polsce, firma DLF, piąty już raz angażuje się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie na aukcję trafiło urządzenie ozdobione pracą polskiego artysty. Tym razem Roomba została ozdobiona malunkiem polskiego artysty Marcina „Tybera” Tybusia. To interdyscyplinarny artysta, który tworzy street art, projektuje modę, jest malarzem oraz projektantem graficznym. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. W. Strzemińskiego z tytułem magistra sztuki wydziału tkaniny i ubioru.

Zwycięzca licytacji, z której dochód w całości zasili 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otrzyma urządzenie iRobot Roomba Combo j9+. To najnowszy, najsilniejszy i najbardziej zaawansowany technologicznie model Roomby w historii. Robot odkurzająco-mopujący będzie więc nie tylko ozdobą. Zapewni oszczędność czasu i energii i bezkompromisowo wyczyści podłogi twarde i dywany.



iRobot Roomba Combo j9+ ma trzy poziomy mocy ssącej i system zwiększający moc ssania na dywanach. Moduł mopujący automatycznie unosi się przed wjechaniem na dywan, dzięki czemu robot skutecznie czyści różne powierzchnie bez pozostawiania mokrych śladów. Dodatkowo zintegrowana technologia SmartScrub zapewnia dokładne czyszczenie w miejscach wymagających większej uwagi – jak np. ślady łap zwierzęcia po aktywnym spacerze, plamy pod kuchennym stołem czy brudne kafelki w łazience. Urządzenie jest wyposażone w stację ładująco-czyszczącą Clean Base AutoFill, która automatycznie opróżnia zbiornik zanieczyszczeń i uzupełnia płyn do mopowania w zbiorniku robota. Wszystko po to, byśmy mieli więcej czasu na to, co sprawia nam przyjemność – na przykład podziwianie dzieł sztuki.



Licytacja trwa tylko do 3 lutego 2024 roku. Znajdziesz ją w odpowiednim dziale na Allegro.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: iRobot

Źródło tekstu: iRobot