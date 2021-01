Awaria Microsoft Teams. Są problemy z logowaniem i podstawowymi funkcjami

Od rana program Microsoft Team boryka się z licznymi problemami. Wielu użytkowników ma problemy z logowaniem, a także podstawowymi funkcjami.

Microsoft Team to w tym momencie niezwykle popularna platforma między innymi do pracy zdalnej. Mocno zyskała na znaczeniu w dobie pandemii, która zmusiła wiele osób do wykonywania pracy zarobkowej we własnych czterech kątach. Co więcej, platforma wykorzystywana jest też przez nauczycieli i wykładowców do nauki zdalnej. Niestety, aktualnie program nie działa tak, jak powinien.

Microsoft Team ma problemy

Szybkie zerknięcie na stronę downdetector pokazuje, że wielu użytkowników na problemy z działaniem Microsoft Teams. Z komentarzy dowiadujemy się, że program potrafi wyrzucić z lekcji, nie działa wideo lub są problemy z dźwiękiem w postaci samoistnie wyłączających się mikrofonów. Niektórzy wręcz nie są w stanie zalogować się do programu. To pokazuje, że problem jest bardziej złożony.

Chociaż w ostatnich godzinach ubywa zgłoszeń o problemach Microsoft Teams, to prawdopodobnie usunięcie wszystkich usterek jeszcze chwilę zajmie. Zakładam, że Microsoft usilnie nad tym pracuje.

Źródło tekstu: downdetector