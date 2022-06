Bill Gates wyzywa ludzi od idiotów. Chodzi o biznes

Bill Gates nie jest największym fanem ostatnich trendów kryptograficznych. W dosadny sposób wypowiedział się o "znudzonych małpach" podczas wydarzenia klimatycznego, zorganizowanego przez TechCrunch.

W kwestii NFT można usłyszeć tyle opinii, ile osób się zapyta. Dla jednych będzie to przyszłość kryptowalut, dla innych doskonały sposób na zarobek, niektórzy złapią się za głowę i spytają "a na co to komu", a jeszcze inni widzą w tym wyłącznie maszynkę do prania brudnych pieniędzy. Same NFT ostatnio namnożyły się jak grzyby po deszczu i już teraz możemy kupić praktycznie wszystko w wersji cyfrowej, od części ciała Dody, poprzez znudzone małpy i kolory, a nawet ważne wydarzenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Bill Gates nie jest fanem NFT

Jak się okazuje, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i założyciel firmy Microsoft, Bill Gates nie jest fanem pomysłu niewymienialnych tokenów kryptograficznych. Podczas wydarzenia TechCrunch Climate został zapytany o tę kwestię. Miliarder odpowiedział, że według niego NFT bazuje na teorii większego głupca, czyli sytuacji, w której ktoś robi głupią rzecz i kupuje przewartościowane aktywa, a później liczy na to, że inna osoba zrobi jeszcze głupszą rzecz i je od niego odkupi po jeszcze wyższej cenie. Co więcej, Gates ostrzegł ludzi, że kupowanie NFT jest inwestowaniem swoich pieniędzy w coś, czego wartość opiera się dosłownie na niczym.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup — TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022

Bill Gates jest sceptycznie nastawiony nie tylko do samej idei NFT, lecz również do wszystkich kryptowalut. Już w zeszłym roku ostrzegał, że jeżeli ktoś nie ma tylu pieniędzy, co Elon Musk, to prawdopodobnie powinien uważać na tego typu inwestycje. Wtedy jednak niewielu chciało go słuchać, gdyż Bitcoin osiągał swoje szczytowe wartości. Jednak od tamtego momentu nastąpił poważny kryzys na giełdzie kryptowalut.

