Allegro Smart z darmowym kurierem od 80 zł

Niedługo Allegro wprowadzi spore zmiany w dostawie przesyłek. Konieczna będzie na przykład rejestracja w serwisie. Darmowy kurier będzie jednak dostępny już od 80 złotych z pakietem Allegro Smart.

Ostatnio naprawdę sporo dzieje się na polskim rynku internetowych zakupów. Najpierw informacje o oficjalnym wejściu Amazona do Polski, teraz z kolei Allegro wprowadza zmiany u siebie. Już od 18 lutego minimalna wartość zamówienia z dostawą kurierem w Allegro Smart spadnie ze 100 do 80 złotych. Jednocześnie aż do 7 kwietnia Allegro weźmie na siebie koszty wysyłki zamówień kosztujących od 80 zł do 99,99 złotych. Nie wszystkie zmiany są jednak tak korzystne dla kupujących. Od 8 marca usługa płatności przy odbiorze będzie wiązała się z dodatkowym kosztem 3,99 złotych. Do tej pory Allegro brało te koszty na siebie.

To nie jest jednak koniec zmian w marcu. Już 22 marca zmianie ulegną opłaty za sprzedaż na kontach firmowych w kategoriach Elektronika, Dom i ogród, Supermarket, Dziecko, Uroda, Kolekcje i sztuka, Sport i turystyka oraz Firma i usługi. Ostatnia część zmian nadejdzie w kwietniu. Robienie zakupów bez rejestracji w serwisie przestanie być możliwe 19 kwietnia. Allegro tłumaczy ten ruch chęcią lepszej ochrony kupujących.

Źródło tekstu: allegro