Windows 11 - jak obejrzeć konferencję Microsoftu?

Już dzisiaj Microsoft zaprezentuje Windows 11, czyli najnowszą odsłonę swojego systemu operacyjnego, potocznie zwanego okienkami. Jak i gdzie obejrzeć konferencję?

Windows 11 dzisiaj przestanie mieć przed nami wiele tajemnic. Już kilka tygodni temu Microsoft oficjalnie zapowiedział konferencję, na której poznamy kolejną generację systemu operacyjnego. Dzięki plotkom i wyciekom wiemy, że to właśnie jedenastka będzie głównym tematem wydarzenia. Co warto wiedzieć przed konferencją? Jak i gdzie obejrzeć prezentację Windows 11?

Windows 11 - gdzie obejrzeć konferencję Microsoftu?

Zacznijmy od tego, że konferencja Microsoftu zaplanowana jest na dzisiaj, czyli na 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 17:00 czasu polskiego. Nie wiemy, ile dokładnie potrwa, ale prawdopodobnie trzeba się przygotować na kilkadziesiąt minut słuchania o nowych funkcjach i rozwiązaniach wprowadzonych w "jedenastce". Jeśli nie chcecie zapomnieć o wydarzeniu, to możecie przejść na oficjalną stronę Microsoftu i ustawić przypomnienie. Prawdopodobnie w tym samym miejscu będzie transmitowane wydarzenie. Nie zostało to potwierdzone, ale transmisja zapewne będzie do obejrzenia również na oficjalnym kanale Windows na YouTube.

Na co możemy liczyć na konferencji? Microsoft powinien oficjalnie zaprezentować Windowsa 11 oraz nowe funkcje, które zostaną z nim wprowadzone. Na pewno nie zabraknie kwestii nowego Microsoft Store, sposobu przeprowadzenia aktualizacji do nowej wersji okienek czy też gamingowych funkcji, jak chociażby Auto HDR. Dużo mądrzejsi będziemy wieczorem, ale miejmy nadzieję, że amerykańska korporacja szykuje jakąś niespodziankę, którą zaskoczy nas wszystkich.

