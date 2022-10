Nowa aktualizacja Windowsa ogranicza wydajność w grach

Najnowsza aktualizacja systemu Windows 11 nie spodoba się graczom, a przynajmniej tym, którzy zdecydowali się na zakup najnowszych procesorów AMD Ryzen 7000 z architekturą Zen 4. Ich wydajność znacząco spada po wgraniu najnowszej wersji okienek.

Windows 11 22H2 nie współpracuje dobrze z procesorami AMD Ryzen 7000. Układy z architekturą Zen 4, po zainstalowaniu aktualizacji okienek, dużo tracą na wydajność w grach. Sprawa jest na tyle poważna, że na modelu Ryzen 9 7950X można uzyskać większą płynność z wykorzystaniem jednego CCD (8 rdzeni) zamiast dwóch CCD (pełne 16 rdzeni CPU), czego dowiodły testy CapFrameX.

Podobnie wygląda sytuacja po wyłączeniu SMT, czyli simultaneous multi-threading. Gdy procesor działał z wykorzystaniem 16 wątków zamiast pełnych 32, również uzyskiwał lepsze wyniki wydajności niż na standardowych ustawieniach.

Jesus! 30% better lows with SMT off on 1 CCD.



