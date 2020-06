Windows 10 z okienkiem pogody w... wyszukiwarce

Systemowa wyszukiwarka jest dla Microsoftu czymś w rodzaju słupa ogłoszeniowego. Aktualnie mamy w jej okienku centrum informacyjne dotyczące Covid-19, reklamy Edge, a dojdzie do tego prognoza pogody.

Uczestnicy programu Windows Insider mogą już aktualizować swoje testowe wersje Windows 10. A nowa aktualizacja wprowadza "element pogodowy" - czyli kafelek, który ukazuje temperaturę oraz warunki atmosferyczne, a także jej prognozę na kolejne dni. Korzysta w tym celu z telemetrii oraz mechanizmów geolokalizacji. Pojawia się, gdy skorzystasz z systemowej wyszukiwarki - w dziale "Wszystkie" wyników wyszukiwania pokazuje się taki oto kafelek.

Jest to oczywiście bieżąca pogoda, a jeśli chce się zobaczyć tygodniową prognozę, wystarczy na niego kliknąć. Ten nowy element będzie dostępny dla wszystkich edycji Windows 10 od edycji 1903. Pojawi się możliwość pokazania animacji, tak, jak w systemowej aplikacji Pogoda.

No właśnie, tu powstaje pytanie - skoro mamy takie rozbudowane narzędzie już w systemie, po co jeszcze "doklejać" je do wyszukiwarki? Na to pytanie odpowiedź zna tylko Microsoft. Jeśli nie chce się tego dodatku, niestety - można go usunąć poprzez odinstalowanie aplikacji Pogoda lub po prostu... wyłączyć dostęp do lokalizacji.

A dlaczego o tym piszemy? Ten dodatek ma zostać wprowadzony na dniach dla wszystkich systemów Windows 10, więc warto uprzedzić o tym użytkowników. A czy jest on naprawdę potrzebny? No cóż - jeśli ktoś chce sprawdzić pogodę przez system, nie będzie raczej włączać wyszukiwarki, a po prostu aplikację Pogoda.