Windows 10 z coraz większym udziałem na rynku, Ubuntu ma się nieźle

Czerwiec nie przyniósł jakiś zaskakujących zmian na rynku systemów operacyjnych. Windows 10 się umacnia, Windows 7 traci, powody do zadowolenia ma Apple. Niewielkie, ale zawsze.

Na początku czerwca Microsoft mógł się pochwalić faktem, że Windows 10 ma 57,8% globalnego rynku systemów operacyjnych. Miesiąc później jest jeszcze lepiej - w chwili obecnej Windows 10 to już 58,93% rynku i kolosalnie wyprzedza wciąż popularny Windows 7. Uznawany przez wielu za najlepszy w historii system Microsoftu ma 23,35% rynku. Oznacza to utratę kilku tysięcy użytkowników - miesiąc temu jego wynik wynosił 24,3%. Powody do zadowolenia ma także Apple - macOS X 10.15 to obecnie 4,50% rynku. Choć w porównaniu z Win10 i Win7 to bardzo niewiele, miesiąc temu notował udział 4,39%, a więc powoli zyskuje użytkowników. I tak prezentuje się pierwsza trójka, czyli podium. A co dalej?

Miejsce czwarte to Windows 8.1. Obecnie jego wynik to 2,95%, co oznacza spadek - na początku czerwca oceniano jego udział na 3,5%. Piąta pozycja to Ubuntu - z tej dystrybucji Linuxa korzysta 2,57% maszyn. I to także spadek - w ubiegłym miesiącu system ten miał 3,4%. Czy jego dotychczasowi użytkownicy przeszli na Windows, macOS czy inne dystrybucje? Tego, niestety, nie wiemy. Ale można dodać od razu, że pozostałe dystrybucje "pingwinka" mają łącznie 1% rynku.

Co dość ciekawe, udział systemu Windows XP... wzrósł. Ten zasłużony weteran osiągnął w poprzednim miesiącu wynik 0,59%, a obecnie ma 0,84%! W praktyce oznacza to kilka tysięcy pracujących pod kego kontrolą maszyn więcej. Powody tej zmiany? Tu również możemy tylko zgadywać. Podsumowując sytuację na dzień dzisiejszy: Windows 10 rządzi i póki co nic nie jest w stanie mu zagrozić. Nawet aktualizacja Maj 2020.

Źródło zdjęć: NetMarketShare

Źródło tekstu: NetMarketShare