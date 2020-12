Windows 10 - wersja 2004 najpowszechniej używana, ale 1909 trzyma się mocno

AdDuplex podało podsumowanie grudnia dotyczące ilości używanych wersji Windows 10. Wynika z niego, że najpopularniejsza jest edycja Maj 2020, czyli 2004. A co z nowszymi?

Na wstępie zaznaczę jednak, że próbki statystyczne AdDuplex nie są całkowicie miarodajne. Firma ta zbiera dane dotyczące wersji systemów operacyjnych na podstawie zainstalowanych aplikacji korzystających z silnika AdDuplex SDK v2 (w wersji 2 lub wyższej). Jest ich co prawda ponad 5 tysięcy w Microsoft Store, ale wielu użytkowników nie posiada żadnej z nich (choćby piszący te słowa). Dane pochodzą z 28 grudnia, a w badaniu wzięło udział niemal 80 tysięcy maszyn PC. To nieco mniej, niż zazwyczaj - przeważnie AdDuplex podaje wyniki badania 100 tysięcy urządzeń.

Jak zdradzam w tytule, najpowszechniej używana jest w tej chwili edycja 2004, czyli aktualizacja Maj 2020. Znajduje się ona na 40,4% maszyn, co jest wzrostem o 3,2% w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce to licząca sobie już ponad rok wersja 1909. UYżywa jej 33,2% przebadanych maszyn, co jest z kolei spadkiem o 2,8%. Dopiero na trzecim miejscu zanotowano najnowszą edycję, czyli Windows 10 20H2 - 13,6% i jest to spory skok. W listopadzie miało go zaledwie 8,8% urządzeń.

