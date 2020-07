Windows 10 Maj 2020 powoli podbija rynek

Aktualizacja Maj 2020 sprawiała (i sprawia) mnóstwo problemów, dlatego w ciągu miesiąca zdobyła zaledwie 7% rynku. A która edycja systemu Windows 10 cieszy się największą popularnością na świecie?

Jak podaje AdDuplex, jest to Windows 10 w wersji 1903, czyli Maj 2019. Badanie odbyło się na próbie 150 000 komputerów, z których 46,2% korzystało właśnie z tej edycji. Nieco gorzej wypadła późniejsza, czyli 1909, wypuszczona w grudniu ubiegłego roku. Tutaj wynik wynosi 35,7%. Z kolei najnowsze wydanie, Maj 2020 - więc Windows 10 2004 - to 7% rynku w ciągu miesiąca (z niewielkim hakiem - aktualizacja była rozprowadzana od 26 maja). Dobrze trzyma się wydana w marcu 2019 roku edycja Windows 10 1809 - ma niemal 6% udziału na rynku.

Oczywiście cały czas mówimy o rynku samych systemów Windows 10, ale gdy popatrzymy na wszystkie systemy operacyjne, używane na świecie, to właśnie "dziesiątka" jest najczęściej używanym. A jak wynika z tego badania - wersja 1903 stoi mocno na czele wewnętrznego rankingu jej wersji. Tempo wdrażania edycji Maj 2020 jest dość wolne, jednak mając na uwadze problemy, na jakie skarży się wielu użytkowników, nie jest to niczym zaskakującym.

Nie jest to pierwsze badanie AdDuplex tego typu, a na bazie poprzednich podsumowań powstaje ciekawa obserwacja - w przypadku Windows 10 zawsze najbardziej popularne są dwie edycje wstecz od najnowszej. Wyniki z tego, że Windows 10 2004 będzie najczęściej spotykaną wersją dopiero po dwóch kolejnych aktualizacjach systemu.

