Uwaga! Zaktualizuj Windowsa 10, bo za chwilę stracisz wsparcie

Jeśli korzystacie ze starszej wersji systemu Windows 10, to jak najszybciej ją zaktualizujcie. Wkrótce niektóre wydania stracą wsparcie, o czym przypomina sam Microsoft.

Windows 10 koniec wsparcia

Chodzi konkretnie o system Windows 10 w wersji 2H20 (October 2020 Update) w wydaniach Home, Pro, Pro Education oraz Pro for Workstations. Wszystkie one przestaną być wspierane już 10 maja 2022 roku. Oznacza to, że powinniście je zaktualizować w przeciągu najbliższych 3 miesięcy.

W maju system w tej wersji osiągnie tzw. EOS, czyli end of service. Oznacza to, że tego dnia oprogramowanie przestanie być aktualizowane o łatki bezpieczeństwa. Dodatkowo, w przypadku problemu i zgłoszenia do się obsługi klienta, zostaniecie poproszeni o aktualizację systemu do nowszej wersji. Bez tego wsparcie nie będzie w stanie Wam pomóc.

Z tego powodu w najbliższym czasie możecie się spodziewać nasilonych komunikatów z usługi Windows Update, która będzie przypominać o konieczności aktualizacji. Co więcej, Microsoft uruchomił proces automatycznych aktualizacji Windowsa 10 20H2 do wersji 21H2, więc równie dobrze komputer sam może przeprowadzić cały proces w tle (o ile mu na to pozwalacie).

Według różnych szacunków z Windowsa 10 20H2 wciąż korzysta od 20 do nawet 30 procent użytkowników.

Źródło zdjęć: charnsitr / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer