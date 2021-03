MSI Prestige 14 EVO – test małego i bardzo wydajnego laptopa do pracy

MSI Prestige 14 EVO to kompaktowy, stosunkowo niedrogi laptop do zastosowań biznesowych z certyfikatem Intel EVO. Sprawdzamy, jak spisuje się w praktyce.

Certyfikat Intel EVO ma wprowadzić nowy standard ultramobilnych laptopów do pracy. Urządzenia tego typu mają oferować wysoką wydajność za sprawą procesorów Intel Core i5 i i7 z grafiką Intel Iris X, długi czas pracy na baterii wynoszący co najmniej 9 godzin oraz rozbudowane funkcje łączności, związane m.in. z obsługą Wi-Fi 6 i Thnderbolt 4. Czy posiadające go urządzenia rzeczywiście są lepsze od reszty?

MSI Prestige 14 EVO - specyfikacja techniczna:

Wymiary: 319 x 215 x 15,9 mm , masa: 1,29 kg

Ekran: IPS o przekątnej 14 cali, 1920x1080 pikseli, 167 ppi, matowa powierzchnia

Procesor: Intel Core i7-1185G7 (4 rdzenie / 8 wątków, 3,0 - 4,8 GHz)

RAM: 16 GB LPDDR4,

Karta graficzna: Intel Iris Xe,

Dysk twardy: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0,

Dostępne złącza: 2x USB-C z obsługą Thunderbolt 3 i Power Delivery, 1x USB 2.0, 1x jack 3,5 mm, 1x port microSD,

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11ax) i Bluetooth 5.1,

Zasilanie: akumulator o pojemności 52 Wh, zasilacz 65 W,

Cena: 5299 zł

O tym mieliśmy się okazję przekonać, testując MSI Prestige 14 EVO. To niewielki laptop biznesowy z wyświetlaczem o przekątnej 14” oraz – w przypadku otrzymanego przez nas egzemplarza – procesorem Intel Core i7-1185G7, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Jak chwali się producent, wszystko to ma zaoferować świetną wydajność w wyjątkowo kompaktowej (całość waży raptem 1,29 kg) i estetycznej obudowie. A także, co warto podkreślić, w całkiem rozsądnej cenie. MSI Prestige 14 EVO kupimy w polskich sklepach już za 4699 zł, natomiast testowana przez nas konfiguracja to koszt 5299 zł.

Co w zestawie?

Jak większość laptopów MSI Prestige 14 EVO oferowany jest z dość skromnym zestawem akcesoriów, a mówiąc bardziej precyzyjnie, w pudełku znajdziemy wyłącznie dokumentację i zasilacz. Ten ostatni to niewielka kostka o mocy 65 W z przewodem zakończonym wtyczką USB-C.

