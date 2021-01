Radio 357 dostępne na dekoderach abonentów CANAL+

Abonenci oferty satelitarnej CANAL+ mogą słuchać internetowego Radia 357 bezpośrednio na swoich dekoderach. Stacja trafiła na listę serwisu Radio+ i można jej słuchać na kanale 569.

Aby słuchać Radia 357 lub jednej z ponad 500 innych stacji radiowych wystarczy podłączyć urządzenie do internetu i uruchomić serwis Radio+ w menu dekodera.

Więcej informacji na temat serwisu Radio+, lista dostępnych stacji oraz instrukcje można znaleźć na stronie:

https://pl.canalplus.com/radio-plus

Radio 357 tworzy zespół dziennikarzy, którzy wcześniej związani między innymi byli z „Trójką” (PR3). Ich nowy pomysł to nowoczesny, multimedialny projekt radiowo-internetowy, w którym treści mogą być dopasowane do potrzeb słuchaczy. Radio zapewnia szeroki wybór podcastów, dostęp do aktualności i aktywny współudział patronów w tworzeniu anteny poprzez media społecznościowe. Społecznościowy charakter ma odzwierciedlenie w źródłach finansowania – jednym z filarów modelu biznesowego jest zbiórka na Patronite.

Radio 357 na dziś tworzą: Marek Niedźwiecki, Katarzyna Borowiecka, Katarzyna Pruchnicka, Krystian Hanke, Katarzyna Kłosińska, Kuba Strzyczkowski, Michał Gąsiorowski, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Ernest Zozuń, Paweł Sołtys, Patrycjusz Wyżga, Michał Olszański, Tomek Michniewicz, Marcin Cichoński, Agnieszka Szwajgier, Anna Dudzińska, Agnieszka Obszańska, Tomasz Gorazdowski, Ernest Zozuń, Marta Malinowska, Aleksandra Budka, Mateusz Fusiarz Marek Brzeziński, Łukasz Błąd, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, Iza Woźniak, Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szubzda, Roma Leszczyńska, Tomasz Jeleński oraz Halina Wachowicz.

