Netflix: Jaki film na weekend? 6-7 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwszą propozycją na liście polecanych filmów na Netfliksie w tym tygodniu jest brazylijski serial Niewidzialne miasto. Kinematografia z tego kraju ma w serwisie kilka bardzo popularnych pozycji, których przykładem niech będzie choćby serial 3%. Ostatnio polecaliśmy też film Dwóch ojców. Tym razem do obejrzenia polecamy serial, który łączy elementy mistycyzmu, tradycyjnego brazylijskiego folkloru i kryminału. Policjant, który nie może pogodzić się ze śmiercią żony zobaczy, że obok jest całkowicie inny świat. Jednocześnie trwa wojna tocząca się w obu z nich, a nasz bohater może mieć z nią coś wspólnego... Serial zadebiutował wczoraj.

Drugi polecany serial to hiszpański H. To już kolejny sezon tej opowieści o tym, jak główna bohaterka podbija świat narkotykowego podziemia Hiszpanii. Akcja dzieje się w latach sześćdziesiątych. W nowym sezonie Hache otwiera własne laboratorium produkujące heroinę, jednak spiskujący współpracownicy i pewien kłopotliwy krewny utrudnią cały plan. Nowy sezon również pojawił się wczoraj.

Mało hiszpańskiej kinematografii? W takim razie polecamy film Czarna plaża. To opowieść o bogatym prawniku pracującym dla koncernu naftowego. Matka to wysoka urzędniczka ONZ, a on sam nie ma powodu do narzekania na cokolwiek. Jego sposób patrzenia na świat zmienia się wtedy, kiedy trafia do odległego biednego kraju, by negocjować uwolnienie inżyniera. Na miejscu przekonuje się on, że jednym z porywaczy jest jego dawny przyjaciel. Film oficjalnie zadebiutował trzeciego lutego.

Tym razem nie tylko nie ma żadnej produkcji z USA, ale wszystkie polecane pozycje pochodzą z krajów romańskojęzycznych. Ostatni film to bowiem Ostatni Paradiso. To włoska opowieść o kimś, kto marzy o lepszym i bardziej sprawiedliwym życiu. Marzeniom tym zagraża jednak jego romans z córką właściciela ziemskiego. Idealny film, by nieco odsapnąć po trzech poprzednich pozycjach. Nie znaczy to jednak, że będzie łatwo - to dramat społeczny. Film oficjalnie zadebiutował wczoraj.

