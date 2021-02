Netflix: Jaki film na weekend? 13-14 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Korea Południowa wywalczyła sobie naprawdę mocną pozycję w świecie popkultury. Tamtejsze seriale i muzyka z powodzeniem podbijają świat, a do K-Dram i K-Popu czasami dołącza powoli tez manhwa, jednak ona jest jeszcze w cieniu japońskiej mangi. K-dramy zwykle lądują na szczycie rankingów Netfliksa, dlatego nic dziwnego, że kolejny serial z Korei pojawił się na w serwisie. Tym razem czas na Run On. To opowieść o młodym znanym lekkoatlecie, w którego życiu pojawia się pewna tłumaczka. Sportowiec po raz pierwszy myśli nad zejściem ze ścieżki wytyczonej mu przez ojca. Właśnie dla niej. Serial zadebiutował w środę.

Serial z Luksmeburga to coś... nowego. Niewielka europejska monarchia rzadko pojawia się w tematach filmowych. W czwartek w serwisie Netflix zadebiutował jednak luksemburski serial Capitani. To kryminał, który opowiada o morderstwie nastolatki i zaginięciu jej siostry. Wszystko dzieje się w luksemburskiej wsi, w której każdy ma swój sekret. Do prawdy postara się dojść właśnie śledczy Capitani. Aktorzy najczęściej posługują się właśnie językiem luksemburskim.

W środę z kolei pojawił się film Narkoprzygody Hediego i Cokemana. To francuski film o dwóch nieporadnych dilerach, którzy za wszelką cenę próbują nadać swojej karierze biegu. Spróbują to zrobić dzięki rodzinnym koneksjom. To propozycja dla wszystkich fanów absurdalnych komedii. Akcja dzieje się w paryskim półświatku.

Skoro jesteśmy w tygodniu walentynkowym, to niejako z zasady musi zadebiutować sporo romansów. Koreańskiemu serialowi wspomnianemu na początku towarzyszy trzeci film z serii Do wszystkich chłopców. Tym razem będzie to Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze. Prześledzimy tu dalsze losy Lary Jean i Petera. Ichnia historia rozpoczęła się od zapomnianego listu miłosnego, teraz natomiast licealistka zastanawia się nad pójściem na studia. Razem z Peterem lub bez. Film zadebiutował w piątek.

