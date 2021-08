HBO GO prezentuje nowości na sierpień 2021

HBO postanowił zaprezentować nowości na platformie HBO GO debiutujące w sierpniu 2021. Filmy? Seriale? Coś dla najmłodszych? Jest wszystko.

Sierpień w HBO GO przyniesie ze sobą kolejną dawkę filmów i seriali na wakacje. Będą wśród nich historie superbohaterów i superbohaterek, komedie, filmy i seriale obyczajowe, produkcje dla dzieci, kino z całego świata oraz interesujące filmy dokumentalne. O jakich produkcjach konkretnie mówimy? Fani kina bohaterskiego i wojennego ucieszą się na wieść, że w serwisie pojawią się filmy 300 i 300: Początek imperium. Do HBO GO powróci też Gal Gadot w roli Wonder Woman. Poszukujący czegoś lżejszego powinni zwrócić uwagę na film Ja cię kocham, a ty z nim ze Stevem Carellem i Juliette Binoche o wdowcu, który zakochuje się w dziewczynie swojego brata. Młodzi (również młodzi duchem) docenią pierwszy kinowy film z serii Scooby Doo! oraz Młodzi Tytani: Akcja! – drugi sezon produkcji przedstawiającej w komiczny sposób codzienność superbohaterów.

Nowe seriale:

Słowo na L: Generacja Q II – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o grupie przyjaciół, z których większość to lesbijki; serial pokazuje ich miłości, złamane serca, seks, niepowodzenia i sukcesy w Los Angeles - premiera 9 sierpnia

– kontynuacja kultowego serialu o grupie przyjaciół, z których większość to lesbijki; serial pokazuje ich miłości, złamane serca, seks, niepowodzenia i sukcesy w Los Angeles - premiera 9 sierpnia Stargirl II – drugi sezon serialu obyczajowego CW z uniwersum DC przedstawia dalsze losy uczennicy liceum Courtney Whitmore i jej ojczyma Pata Dugana – premiera 11 sierpnia

– drugi sezon serialu obyczajowego CW z uniwersum DC przedstawia dalsze losy uczennicy liceum Courtney Whitmore i jej ojczyma Pata Dugana – premiera 11 sierpnia Work in progress II – dalsze koleje losy starzejącej się lesbijki. Drugi sezon rozpoczyna się po rozstaniu i gdy już Abby zaczyna dawać sobie radę, globalna pandemia zbiega się z nagłym zagrożeniem w rodzinie - premiera pierwszych dwóch odcinków 23 sierpnia, potem po premiery dwóch kolejnych odcinków co tydzień

Nowe filmy:

Snajper (American Sniper) – Bradley Cooper jako żołnierz elitarnej jednostki Navy SEALs, który trafia do Iraku. Zostaje uznany za najlepszego snajpera w historii, jednak nie potrafi przejść przez okrucieństwa wojny bez skazy – premiera 1 sierpnia

– Bradley Cooper jako żołnierz elitarnej jednostki Navy SEALs, który trafia do Iraku. Zostaje uznany za najlepszego snajpera w historii, jednak nie potrafi przejść przez okrucieństwa wojny bez skazy – premiera 1 sierpnia Ja cię kocham, a ty z nim (Dan in Real Life) - samotny wdowiec zakochuje się w dziewczynie swojego brata. Steve Carell i Juliette Binoche w rolach głównych – premiera 7 sierpnia

- samotny wdowiec zakochuje się w dziewczynie swojego brata. Steve Carell i Juliette Binoche w rolach głównych – premiera 7 sierpnia Narodziny gwiazdy (A Star is Born) - Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce (Lady Gaga) wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar za najlepszą piosenkę – premiera 8 sierpnia

- Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce (Lady Gaga) wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar za najlepszą piosenkę – premiera 8 sierpnia 300 - epicka opowieść o stoczonej w wąwozie Termopile w roku 480 p.n.e., legendarnej bitwie między niewielkim oddziałem Spartan a potężną perską armią, plus Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Lena Headey – premiera 8 sierpnia

- epicka opowieść o stoczonej w wąwozie Termopile w roku 480 p.n.e., legendarnej bitwie między niewielkim oddziałem Spartan a potężną perską armią, plus Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Lena Headey – premiera 8 sierpnia 300: Początek imperium (300: Rise of An Empire) - Sullivan Stapleton w zapierającej dech ekranizacji powieści graficznej Franka Millera o ateńskim dowódcy Temistoklesie – premiera 8 sierpnia

- Sullivan Stapleton w zapierającej dech ekranizacji powieści graficznej Franka Millera o ateńskim dowódcy Temistoklesie – premiera 8 sierpnia Lucy wśród gwiazd (Lucy In The Sky) – astronautka po powrocie z misji w kosmosie zaczyna powoli tracić kontakt z ziemską rzeczywistością. Natalie Portman w roli głównej - premiera 15 sierpnia

– astronautka po powrocie z misji w kosmosie zaczyna powoli tracić kontakt z ziemską rzeczywistością. Natalie Portman w roli głównej - premiera 15 sierpnia Spontaniczni (Spontaneous) – kiedy nastolatkowie z pewnego liceum zaczynają eksplodować (dosłownie), dwoje uczniów ostatniej klasy zdaje sobie sprawę, że jutro jest niepewne i w pełni zaczyna żyć chwilą. Scenariusz na podstawie popularnej powieści Aarona Starmera - premiera 20 sierpnia

– kiedy nastolatkowie z pewnego liceum zaczynają eksplodować (dosłownie), dwoje uczniów ostatniej klasy zdaje sobie sprawę, że jutro jest niepewne i w pełni zaczyna żyć chwilą. Scenariusz na podstawie popularnej powieści Aarona Starmera - premiera 20 sierpnia Każdy twój oddech (Every Breath You Take (2021)) – przejmujący thriller o psychiatrze, którego kariera staje pod znakiem zapytania, gdy jedna z jego pacjentek odbiera sobie życie. Kiedy lekarz zaprasza brata zmarłej do swojego domu, jego życie rodzinne nagle rozpada się na kawałki - premiera 21 sierpnia

(2021)) – przejmujący thriller o psychiatrze, którego kariera staje pod znakiem zapytania, gdy jedna z jego pacjentek odbiera sobie życie. Kiedy lekarz zaprasza brata zmarłej do swojego domu, jego życie rodzinne nagle rozpada się na kawałki - premiera 21 sierpnia Wyśniony świat (Dreamland (2019)) – Margot Robbie w roli kryminalistki w amerykańskiej historii miłosnej z czasów Wielkiego Kryzysu - premiera 22 sierpnia

(2019)) – Margot Robbie w roli kryminalistki w amerykańskiej historii miłosnej z czasów Wielkiego Kryzysu - premiera 22 sierpnia Percy (Percy Vs Goliath) – oparty na faktach film z Christopherem Walkenem w roli rolnika, który decyduje się podjąć walkę z wielką korporacją - premiera 26 sierpnia

– oparty na faktach film z Christopherem Walkenem w roli rolnika, który decyduje się podjąć walkę z wielką korporacją - premiera 26 sierpnia Wonder Woman - Gal Gadot w roli nieustraszonej Wonder Woman, która zrobi wszystko, żeby uchronić świat przed wojną i chaosem – powrót 28 sierpnia

- Gal Gadot w roli nieustraszonej Wonder Woman, która zrobi wszystko, żeby uchronić świat przed wojną i chaosem – powrót 28 sierpnia Magiczne wrota (Magic Arch) – młody delfin o ogromnej wyobraźni odkrywa magiczne wrota, które spełniają życzenia. Kiedy jednak jego wrogowie zaczynają nadużywać mocy tego niezwykłego obiektu, bohater musi znaleźć sposób, aby ich powstrzymać - premiera 28 sierpnia

– młody delfin o ogromnej wyobraźni odkrywa magiczne wrota, które spełniają życzenia. Kiedy jednak jego wrogowie zaczynają nadużywać mocy tego niezwykłego obiektu, bohater musi znaleźć sposób, aby ich powstrzymać - premiera 28 sierpnia Scooby-Doo! (Scoob!) – pierwsza kinowa animacji ze Scooby-Doo w roli głównej, nie brakuje w niej brakuje nowych wątków dotyczących pochodzenia Scoobiego - premiera 29 sierpnia

– pierwsza kinowa animacji ze Scooby-Doo w roli głównej, nie brakuje w niej brakuje nowych wątków dotyczących pochodzenia Scoobiego - premiera 29 sierpnia Szczęściara (H Is For Happiness) – pełna optymizmu dwunastolatka nie zraża się sceptycyzmem kolegów i koleżanek ze szkoły i śmiało idzie przez życie, chcąc pomagać innym. Scenariusz na podstawie książki "My Life as an Alphabet" Barry'ego Jonsberga - premiera 1 sierpnia

– pełna optymizmu dwunastolatka nie zraża się sceptycyzmem kolegów i koleżanek ze szkoły i śmiało idzie przez życie, chcąc pomagać innym. Scenariusz na podstawie książki "My Life as an Alphabet" Barry'ego Jonsberga - premiera 1 sierpnia Przedostatni (The Penultimate) – kafkowska opowieść o przeciętnym inspektorze, który zostaje uwięziony w budynku, gdzie musi zmierzyć się z niekończącym się labiryntem przeszkód - premiera 1 sierpnia

– kafkowska opowieść o przeciętnym inspektorze, który zostaje uwięziony w budynku, gdzie musi zmierzyć się z niekończącym się labiryntem przeszkód - premiera 1 sierpnia Niewygodny układ (One Careful Owner (Aka. El Inconveniente)) – komediodramat śledzący perypetie kobiety, która szybko zaczyna żałować dokonanej przez siebie inwestycji. Trzy nominacje do nagrody Goya - premiera 2 sierpnia

– komediodramat śledzący perypetie kobiety, która szybko zaczyna żałować dokonanej przez siebie inwestycji. Trzy nominacje do nagrody Goya - premiera 2 sierpnia Czarna Wenus (Black Venus (Aka. Venus Noire )) – czarna Saartjie zostaje egzotyczną atrakcją dla głodnego wrażeń dziewiętnastowiecznego europejskiego tłumu, a jej niezwykła anatomia staje się przedmiotem badań naukowych i fantazji mężczyzn – premiera 2 sierpnia

)) – czarna Saartjie zostaje egzotyczną atrakcją dla głodnego wrażeń dziewiętnastowiecznego europejskiego tłumu, a jej niezwykła anatomia staje się przedmiotem badań naukowych i fantazji mężczyzn – premiera 2 sierpnia Płacząca kobieta (La Llorona) – Alma i jej dzieci zostają zamordowani podczas ataku wojskowego w Gwatemali. 30 lat później generał, który zlecił ludobójstwo, zostaje uniewinniony, a kobieta wraca do świata żywych, by się na nim zemścić - premiera 6 sierpnia

– Alma i jej dzieci zostają zamordowani podczas ataku wojskowego w Gwatemali. 30 lat później generał, który zlecił ludobójstwo, zostaje uniewinniony, a kobieta wraca do świata żywych, by się na nim zemścić - premiera 6 sierpnia Rykoszet (Ricochet (2020)) – śmiertelnie chory mężczyzna, żyjący jak pustelnik w odseparowaniu w małym miasteczku, postanawia zemścić się na zwolnionym z więzienia mordercy swojego syna - 8 sierpnia

(2020)) – śmiertelnie chory mężczyzna, żyjący jak pustelnik w odseparowaniu w małym miasteczku, postanawia zemścić się na zwolnionym z więzienia mordercy swojego syna - 8 sierpnia Bosy imperator (The Barefoot Emperor) – król Belgów zostaje postrzelony w Sarajewie i budzi się w chorwackim sanatorium. Inteligentna satyra na współczesny Stary Kontynent i Unię Europejską - premiera 14 sierpnia

– król Belgów zostaje postrzelony w Sarajewie i budzi się w chorwackim sanatorium. Inteligentna satyra na współczesny Stary Kontynent i Unię Europejską - premiera 14 sierpnia Psy nie noszą spodni (Dogs Don’t Wear Pants) – Juha stracił żonę w wypadku. Po latach mężczyzna nadal czuje się odrętwiały i niezdolny do nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Spotkanie dominy Mony nagle zmienia wszystko. Opowieść o stracie, miłości i słodkim bólu istnienia, która zdobyła sześć statuetek Jussi - premiera 15 sierpnia

– Juha stracił żonę w wypadku. Po latach mężczyzna nadal czuje się odrętwiały i niezdolny do nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Spotkanie dominy Mony nagle zmienia wszystko. Opowieść o stracie, miłości i słodkim bólu istnienia, która zdobyła sześć statuetek Jussi - premiera 15 sierpnia Śmiech (Laughter) – w dystopijnej przyszłości prowincją Quebec w Kanadzie wstrząsa wojna domowa, a Valérie jest jedyną osobą, która przeżyła masową egzekucję. Obraz o syndromie ocalałego, procesie żałoby, sile miłości i radości z życia - premiera 16 sierpnia

– w dystopijnej przyszłości prowincją Quebec w Kanadzie wstrząsa wojna domowa, a Valérie jest jedyną osobą, która przeżyła masową egzekucję. Obraz o syndromie ocalałego, procesie żałoby, sile miłości i radości z życia - premiera 16 sierpnia Syndrom Baumbachera (Baumbacher Syndrome) – gospodarz niemieckiego wieczornego talk-show staje się sławny na całym świecie, kiedy pewnego ranka odkrywa, że ma niezwykle głęboki, niemal magiczny głos - premiera 19 sierpnia

– gospodarz niemieckiego wieczornego talk-show staje się sławny na całym świecie, kiedy pewnego ranka odkrywa, że ma niezwykle głęboki, niemal magiczny głos - premiera 19 sierpnia Pari (Pari) – pobożna Iranka po czterdziestce snuje się po najciemniejszych zaułkach Aten, aby odnaleźć zaginionego syna oraz swoją utraconą niezależność. Dwie Nagrody Helleńskiej Akademii Filmowej - premiera 21 sierpnia

– pobożna Iranka po czterdziestce snuje się po najciemniejszych zaułkach Aten, aby odnaleźć zaginionego syna oraz swoją utraconą niezależność. Dwie Nagrody Helleńskiej Akademii Filmowej - premiera 21 sierpnia Dobre intencje (The Good Intentions) – wygodne życie starzejącego się próżniaka zostaje zakłócone, gdy jego była żona i jej obecny partner postanawiają przeprowadzić się z Argentyny do Paragwaju i zabrać ze sobą dzieci - premiera 22 sierpnia

– wygodne życie starzejącego się próżniaka zostaje zakłócone, gdy jego była żona i jej obecny partner postanawiają przeprowadzić się z Argentyny do Paragwaju i zabrać ze sobą dzieci - premiera 22 sierpnia Milczenie łowcy (El Silencio Del Cazador) – zapracowany strażnik oraz właściciel farmy, każdy na swój własny sposób, czczą góry w rezerwacie przyrody, co stawia ich po dwóch różnych stronach barykady - premiera 23 sierpnia

zapracowany strażnik oraz właściciel farmy, każdy na swój własny sposób, czczą góry w rezerwacie przyrody, co stawia ich po dwóch różnych stronach barykady - premiera 23 sierpnia Sól w naszej wodzie (The Salt In Our Waters) – opowieść o zamożnym rzeźbiarzu, który opuszcza miasto, aby znaleźć inspirację w pięknej nadmorskiej wiosce położonej w bangladeskiej części delty Gangesu. Nagrodzony na MFF w Kalkucie dramat o zderzeniu kultur - premiera 28 sierpnia

– opowieść o zamożnym rzeźbiarzu, który opuszcza miasto, aby znaleźć inspirację w pięknej nadmorskiej wiosce położonej w bangladeskiej części delty Gangesu. Nagrodzony na MFF w Kalkucie dramat o zderzeniu kultur - premiera 28 sierpnia Córki Rzeszy (Six Minutes To Midnight) – Eddie Izzard i Judi Dench w thrillerze szpiegowskim, którego akcja rozgrywa się na początku II wojny światowej. Opowieść o nazistowskim spisku, który mógł przyczynić się do upadku Wielkiej Brytanii jeszcze przed wybuchem wojny - premiera 29 sierpnia

– Eddie Izzard i Judi Dench w thrillerze szpiegowskim, którego akcja rozgrywa się na początku II wojny światowej. Opowieść o nazistowskim spisku, który mógł przyczynić się do upadku Wielkiej Brytanii jeszcze przed wybuchem wojny - premiera 29 sierpnia Dół (The Pit (2020)) – dziesięciolatek musi przystosować się do nowego życia ze swoją surową babcią na wsi. Po tym jak córka sąsiada robi kilka pogardliwych uwag na temat jego zmarłego ojca, chłopak postanawia dać jej okrutną nauczkę - premiera 29 sierpnia

(2020)) – dziesięciolatek musi przystosować się do nowego życia ze swoją surową babcią na wsi. Po tym jak córka sąsiada robi kilka pogardliwych uwag na temat jego zmarłego ojca, chłopak postanawia dać jej okrutną nauczkę - premiera 29 sierpnia Ostatnia wyprawa (End of Sentence) – po wyjściu z więzienia młody mężczyzna niechętnie wyrusza w podróż wraz ze swoim ojcem, aby rozsypać prochy matki nad odległym jeziorem w Irlandii. Wspólna podróż niespodziewanie pozwala im zaleczyć rany z przeszłości. Dwie nominacje do nagrody Edda - premiera 30 sierpnia

Dla najmłodszych:

Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca, odc. 1-39 - Mao Mao, Borsukowaty i Nietoperka wspólnie chronią mieszkańców Doliny Czystego Serca przed potworami, złoczyńcami i całą resztą. Razem uczą się, że praca zespołowa i wzajemne zrozumienie są kluczowe, gdy chce się zmieniać świat na lepsze – premiera 6 sierpnia

- Mao Mao, Borsukowaty i Nietoperka wspólnie chronią mieszkańców Doliny Czystego Serca przed potworami, złoczyńcami i całą resztą. Razem uczą się, że praca zespołowa i wzajemne zrozumienie są kluczowe, gdy chce się zmieniać świat na lepsze – premiera 6 sierpnia Między nami, misiami, odc. 1-24 – animacja przedstawiająca perypetie trzech niedźwiedzich braci, którzy próbują odnaleźć się w świecie ludzi - premiera 6 sierpnia

– animacja przedstawiająca perypetie trzech niedźwiedzich braci, którzy próbują odnaleźć się w świecie ludzi - premiera 6 sierpnia Tom i Jerry Show III, odc. 1-75 – Odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym odkryjecie nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca - premiera 13 sierpnia

– Odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym odkryjecie nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca - premiera 13 sierpnia Młodzi Tytani: Akcja! II, odc. 1-51 - serial „Młodzi Tytani: Akcja!” w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami.– premiera 20 sierpnia

- serial „Młodzi Tytani: Akcja!” w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami.– premiera 20 sierpnia ALVINNN!!! i wiewiórki, odc. 1-52 oraz ALVINNN!!! i wiewiórki II, odc. 1-52 – samotny tata ma pełne ręce roboty, wychowując rodzeństwo hałaśliwych wiewiórek - premiera 27 sierpnia

oraz – samotny tata ma pełne ręce roboty, wychowując rodzeństwo hałaśliwych wiewiórek - premiera 27 sierpnia Jaś Fasola: Serial animowany, odc. 1-25 – animowana wersja przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia - premiera 27 sierpnia

Steven Universe III, odc. 1-50 – trzeci sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera 27 sierpnia

