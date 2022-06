Aplikacja CDA trafi do większej liczby smart TV, nawet egzotycznych marek

Serwis CDA coraz śmielej wkracza na kolejne rynki i tym razem pochwalił się nową umową. Dzięki niej aplikacja CDA zawita do telewizorów smart TV kolejnych marek, niektórych całkiem nietypowych.

Spółka CDA S.A. poinformowała o nawiązaniu współpracy z firmą NetRange, która jest globalnym dostawcą rozwiązań dla telewizorów smart TV. Dzięki temu aplikacja CDA zwiększy zasięg na telewizorach m.in. takich firm jak SHARP, Beko, Grundig, Blaupunkt, Dyon, Changhong, Konka czy KTC.

W Polsce niektóre z tych marek są całkowicie nieznane, ale nie chodzi tylko o nasz rynek, ale także o inne kraje Europy, gdzie takie telewizory mogą być już dostępne.

NetRange to niezależny, globalny dostawca rozwiązań smart TV współpracujący z kilkudziesięcioma producentami i dostawcami odbiorników telewizyjnych. Według danych firmy liczba odbiorników smart TV z rozwiązaniem NetRange w całej Europie przekracza 2 miliony 800 tys. urządzeń, z czego blisko 100 tys. przypada na Polskę. Do końca tego roku NetRange chce zwiększyć swój zasięg w Polsce do 250 tys., a w całej Europie do ponad 5 milionów.

Z aplikacji CDA korzystają zarówno użytkownicy w Polsce, jak i w Europie. Oprócz wersji na urządzenia mobilne (Android oraz iOS), aplikacja dostępna jest na telewizorach wszystkich najważniejszych producentów. Rozpoczęcie współpracy z firmą NetRange pozwoli dotrzeć do jeszcze większej grupy widzów, zwłaszcza wśród polskich użytkowników w Europie.

Zobacz: T-Mobile rozdaje dostęp do CDA Premium

Zobacz: Disney+ od dziś dostępny w Polsce. Za ile, co i jak oglądać?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CDA

Źródło tekstu: CDA