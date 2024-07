ZUS z wyczekiwaną zmianą. Dziwne, że dopiero teraz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o ważnej zmianie. Do historii przejdzie PUE ZUS, a jego miejsce zajmie nowa platforma internetowa o nazwie eZUS.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS, to pierwszy polski e-urząd, który został oddany do użytku Polaków już w 2012 roku. Jeśli kiedykolwiek z niego korzystaliście, to doskonale wiecie, że jego interfejs nie przystawał do aktualnych standardów. Jest skomplikowany i archaiczny. Wynika to z tego, że przez te 12 lat nie przeszedł praktycznie żadnej zmiany. Aż do teraz.

eZUS zamiast PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że już wkrótce wszyscy użytkownicy e-urzędu otrzymają możliwość korzystania z nowej wersji internetowej platformy. PUE ZUS zostanie zastąpiony przez eZUS. Pierwsze zmiany zauważymy już na początku sierpnia, kiedy to wprowadzony zostanie nowy sposób logowania do systemu.

PUE ZUS wymaga dużych, gruntownych zmian. Dlatego ZUS pracuje nad unowocześnieniem portalu. Docelowo system będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do wymagań różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Na początku sierpnia planowane jest wdrożenie pierwszych zmian – w sposobie logowania do systemu.

- informuje ZUS.

Co się zmieni? Między innymi interfejs e-urzędu. Ten ma być nowocześniejszy, bardziej przejrzysty i przede wszystkim łatwiejszy w obsłudze. Zmianie ulegnie także ekran logowania. Przy okazji wprowadzone zostaną też zmiany pod kątem bezpieczeństwa, między innymi poprzez wymóg hasła składającego się z co najmniej 12 znaków, a także potwierdzenie logowania za pomocą kodu weryfikacyjnego (SMS lub e-mail).

Kolejne zmiany to między innymi nowa polityka cookies dla PUE/eZUS, tłumaczenie elementów interfejsu na języki angielski i ukraiński, a także zapewnienie standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w obszarze eZUS.

PUE ZUS to system, który łączy wiele funkcji i obsługuje złożone procesy. Nadanie im nowego wyglądu i zoptymalizowanie sposobu działania to ogromne przedsięwzięcie. ZUS będzie je realizować stopniowo. Po pierwsze dlatego, że system musi być stale dostępny dla użytkowników i musi działać poprawnie, a przy tym ma być bezpieczny i wydajny. Musi też być na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach prawa i te zmiany mają zawsze najwyższy priorytet. Prace nad wyglądem i wygodnym używaniem PUE muszą być tak zaplanowane, aby klienci bez przeszkód mogli korzystać z usług ZUS.

- dodaje ZUS.

Źródło zdjęć: Remigiusz Gora / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ZUS