x-kom podnosi temperaturę. Nawet 1000 zł taniej

Acer i x-kom rozpoczęli wspólną kampanię promocyjną. Warto ją obserwować, bo w ramach akcji Promo Days będzie można dostać elektronikę o wiele taniej. Mówi się o nawet sprzęcie tańszym nawet o 1100 złotych.

Promo Days jest trzydniowym świętem dla fanów elektroniki komputerowej. Acer i x-kom zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Wydarzenie potrwa przez trzy dni i rozpoczyna się już dzisiaj, czyli 11 lipca, a promocji można wyszukiwać do 13 lipca.

W ofercie można się spodziewać między innymi popularnego modelu Aspire Vero. Laptop jest przyjazny środowisku i powstał w znacznej mierze z plastiku pochodzącego z recyklingu. Co więcej, laptop jest wyposażony w specjalny tryb zmniejszający zużycie energii. Rabat na ten model wyniesie aż 600 zł.

Prawdziwa promocyjna gratka dla każdego

Co jeszcze znajdzie się wśród gorących ofert od Acera i x-kom? Oto szczegółowa lista najciekawszych okazji:

Laptopy Nitro 5 – każdy z nich wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX z serii 30, 16 GB RAM, a także wydajne procesory Ryzen 5 lub 7 – największa przecena wyniesie ponad 1000 złotych.

– każdy z nich wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX z serii 30, 16 GB RAM, a także wydajne procesory Ryzen 5 lub 7 – największa przecena wyniesie ponad 1000 złotych. Akcesoria komputerowe , a wśród nich między innymi gamingową myszka Predator Cestus 315 (za 99 zł), plecak na 15-calowego laptopa (69 zł) i myszka Nitro Gaming Mouse za zaledwie 49 zł (taniej aż o 50%).

, a wśród nich między innymi gamingową myszka Predator Cestus 315 (za 99 zł), plecak na 15-calowego laptopa (69 zł) i myszka Nitro Gaming Mouse za zaledwie 49 zł (taniej aż o 50%). 27-calowy monitor Nitro XV2 , oferujący maksymalną rozdzielczość FHD oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, będzie można kupić o 500 zł taniej. Promocja obejmuje także wybrane monitory z serii XB3 od gamingowej marki Predator;

, oferujący maksymalną rozdzielczość FHD oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz, będzie można kupić o 500 zł taniej. Promocja obejmuje także wybrane monitory z serii XB3 od gamingowej marki Predator; Projektor z serii P1 o jasności aż 4000 lumenów, który może przypaść do gustu miłośnikom filmów i seriali. Jego cena zostanie obniżona o 300 złotych.

o jasności aż 4000 lumenów, który może przypaść do gustu miłośnikom filmów i seriali. Jego cena zostanie obniżona o 300 złotych. Zgrabny i wydajny laptop Swift 3 z procesorem Intel i5 oraz 16 GB RAMu został przeceniony o 500 złotych

Wszystkie oferty będą dostępne w dniach 11-13 lipca na stronie internetowej Promo Days.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: x-kom, oprac. własne