x-kom szaleje. Świetna promocja na wydajny laptop

Kolejną atrakcyjną promocję dla swych klientów przygotował sklep x-kom. W jej ramach można nabyć gamingowy laptop Acer Nitro V 15 za 3999 zł.

Acer Nitro V 15 w przecenionej konfiguracji bazuje na 8-rdzeniowym i 12-wątkowym procesorze Intel Core i5-13420H. Oferuje do tego najnowszej generacji kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB ze wsparciem dla DLSS 3, a całości dopełniają 16 GB pamięci DDR5-5600 oraz dysk półprzewodnikowy o pojemności 512 GB.

Wszystko to komponenty wystarczające, by współczesne gry ogrywać w natywnej rozdzielczości matrycy – Full HD, i to przeważnie przy wysokich ustawieniach grafiki. A dodajmy, sam ekran o 144-hercowej częstotliwości odświeżania zdecydowanie także się nie zmarnuje. Zresztą, podobnie jak bogaty zestaw złączy, uwzględniający m.in. HDMI 2.1, aż trzy USB 3.2 Gen 2 oraz USB-C z Thunderbolt 4.

Źródło zdjęć: Shutterstock