Uber One debiutuje w Polsce. Dostawa jedzenia może być tańsza

Uber Eats uruchomił w Polsce subskrypcję Uber One. Dzięki niej można zamawiać dostawę jedzenie na tej platformie w ramach stałej, comiesięcznej opłaty.

Uber One to program lojalnościowy, do którego dołączyło już ponad 12 milionów osób w 19 krajach. Od listopada 2023 roku z oferty można skorzystać również w Polsce. Subskrypcja i stała miesięczna opłat w wysokości 12,99 zł przekłada się na oszczędności nawet przy realizacji pierwszego zamówienia. Dla najbardziej wymagających Uber Eats przygotował również abonament roczny, którego koszt wynosi 129,99 zł (oszczędzamy 25,89 zł).

Dzięki dołączeniu do programu Uber One, użytkownik otrzymuje szereg korzyści, w tym:

0 zł opłaty za dostawę,

0 zł opłaty za usługę,

dostęp do ofert promocyjnych.

Jedynym warunkiem skorzystania z benefitów wynikających z uczestnictwa w Uber One jest złożenie zamówienia o minimalnej wartości 40 zł z lokali biorących udział w programie.

Więcej zamawiasz, więcej oszczędzasz

Zgodnie z szacunkami platformy Uber Eats, abonament pozwoli zaoszczędzić średnio 30 zł miesięcznie, czyli 360 zł rocznie. Aplikacja co miesiąc wyświetli użytkownikowi podsumowanie środków, które dzięki aktywności udało się zachować.

Aby zachęcić do uruchomienia Uber One, platforma oferuje darmowy pierwszy miesiąc korzystania z subskrypcji.

Dla osób aktywnie korzystających z Uber Eats, abonament staje się nie tylko źródłem wygody, ale także znaczących oszczędności. Polska to dwudziesty kraj, w którym wprowadziliśmy tę usługę, dzięki czemu mogliśmy korzystać z doświadczenia z różnych regionów na całym świecie. Wierzymy, że Uber One zostaje przyjęte w Polsce tak samo entuzjastycznie jak na pozostałych rynkach.

– powiedział Michał Dubisz, general manager Uber Eats w Polsce

Subskrypcja Uber One dostępna jest we wszystkich 50 lokalizacjach, w których funkcjonuje platforma Uber Eats w Polsce.

