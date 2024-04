Świetna retrokonsolka w niskiej cenie. Z tej okazji warto skorzystać

Trimui Smart Pro to niedroga retrokonsolka o dużych możliwościach. Teraz kupicie ją w promocji.

Jeśli z łezką w oku wspominacie lata 90-te lub chcielibyście z ciekawości sprawdzić, w co się wtedy grało, na AliExpress pojawiła się świetna oferta specjalnie dla Was. W atrakcyjnej cenie można upolować Trimui Smart Pro, czyli niedrogą retrokonsolkę, na której pogramy m.in. w tytuły z pierwszego PlayStation.

Trimui Smart Pro - retrokonsolka w świetnej cenie

Trimui Smart Pro mimo niskiej ceny może się pochwalić zupełnie przyzwoitą specyfikacją. Urządzenie posiada wyświetlacz IPS o przekątnej 4,96" oraz rozdzielczości 1280x720 oraz czterordzeniowy procesor Allwinner A133plus. Do tego udało się w nim zmieścić dwie gałki analogowe oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma wystarczyć na ponad 5 godzin grania.

Co ważne, jest to także jeden z niewielu sprzętów tego typu, który można kupić bez żadnych gier. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ o ile retrokonsolki i emulatory same w sobie są w pełni legalne, o tyle kupując zestaw z dołączonymi plikami ROM łamiemy prawo i potencjalnie możemy się narazić na nieprzyjemne konsekwencje.

Retrokonsolkę Trimui Smart Pro można aktualnie kupić już za 257,05 zł. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne.

Źródło zdjęć: AliExpress

Źródło tekstu: oprac. własne