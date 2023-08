Thermomix w świetnej promocji. Zgarniesz go za 166 zł miesięcznie

Lubisz dobrze zjeść? Nie chcesz spędzać dużo czasu w kuchni? Marzy Ci się robot kuchenny jak Thermomix? Świetnie się składa. Rusza promocja na raty 0%, a prócz tego kilka innych ciekawych akcji specjalnych.

Pod koniec czerwca na łamach Telepolis.pl informowaliśmy Was o nadchodzącej promocji na robota kuchennego firmy Vorwerk. Wtedy dzięki naszym źródłom dowiedzieliśmy się bowiem, że nadciągają kolejny raz raty 0%.

Aż 36 rat 0%, limitowana edycja oraz tańsza nakładka krojąca

Informacja o nowej promocji jest już publicznie dostępna. Akcja potrwa w dniach od 2 do 27 sierpnia 2023 roku. W ramach "Lato z efektem WOW" można zakupić Thermomix na 10, 20 lub 36 rat z RRSO 0%. To znaczna oszczędność w porównaniu do kupna na "zwykłe", czyli oprocentowane raty.

Prócz tego firma Vorwerk przygotowała również inne oferty. W dniach od 2 do 15 sierpnia 2023 (lub do wyczerpania zapasów) można zakupić robota kuchennego Thermomix TM6 w limitowanej, jubileuszowej wersji. Charakteryzuje się ona specjalną wersją kolorystyczną nazwaną oficjalnie "Sparkling Black"

Co więcej w terminie od 2 do 10 sierpnia 2023 (lub do wyczerpania zapasów) testowana przez nas niedawno nakładka krojąca dostępna jest w niższej cenie. Mowa o 345 złotych, zamiast klasycznych 495 złotych. To nadal sporo, ale 150 złotych w obecnych czasach piechotą nie chodzi.

