Raty zero procent wróciły. Teraz więcej Polaków stać na Thermomix

Thermomox otwiera sezon. Przez cały maj można kupić kultowy sprzęt do kuchni na raty 0 procent.

Vorwerk cyklicznie uruchamia promocje z ratami zero procent, dzięki którym wysokiej jakości sprzęt – termorobot kuchenny Thermomix i system utrzymania czystości Kobold – jest bardziej przystępny dla klientów. W maju 2024 uruchomiona została zupełnie nowa promocja na oba urządzenia dla domu: LATO0%.

Thermomix i Kobold na raty zero

W maju 2024 wyjątkowo zakup Thermomixa i Kobolda można rozłożyć nie tylko na 10 lub 20 rat, ale również na 36 rat. Vorwerk po raz pierwszy zdecydował się na tak długi czas spłaty. Oczywiście mniejsze raty to też mniejszy wydatek co miesiąc. To oczywiście oznacza, że jeszcze więcej Polaków będzie mogło pozwolić sobie na urządzenia niemieckiego producenta.

To nie koniec wiosennych niespodzianek. Gospodarze prezentacji urządzenia Thermomix mają szansę otrzymać prezenty. Wystarczy, że do 12 maja zaprosisz 2-3 osoby lub 2-3 pary znajomych na spotkanie z przedstawicielem i ktoś z uczestników zakupi urządzenie. Za ten wysiłek dostaniesz nakładkę krojącą do Thermomixa TM6 o wartości 575 złotych.

Jeśli jeszcze nie znasz urządzeń Vorwerk, polecam recenzje. Sprawdziłam już Thermomix TM6, wspomnianą wyżej nakładkę krojącą, a także odkurzacz Kobold VK7 w podstawowej wersji.

Polacy kochają Thermomix

Start promocji zbiegł się w czasie z publikacją wyników finansowych firmy Vorwerk. Firma uzyskała 3,2 mld euro przychodu ze sprzedaży, z czego 29 proc. w Niemczech. Rosną też zyski z usług cyfrowych, czyli głównie z platformy Cookidoo z przepisami. W kwietniu 2024 roku miała już 5 mln abonentów.

Business Insider dowiedział się, że spora część pochodzi z Polski. Wartość sprzedanych u nas towarów i usług to 290 mln Euro. To oznacza, że Polacy wydali na Thermomixy, Koboldy i różne akcesoria ponad 1,2 miliarda złotych. Nie wiemy, ile urządzeń kupili Polacy, ale nie od dziś wiadomo, że Thermomixy sprzedają się u nas doskonale. Lepiej schodzą tylko na rodzimym, niemieckim rynku.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Vorwerk, Business Insider