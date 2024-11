Teufel wystartował z promocjami na Black Weeks. Obniżki nawet 45%

Do promocji na Black Friday i Black Weeks dołączają kolejne marki. Producent sprzętu audio, firma Teufel, kusi okazjami na trzy swoje popularne urządzenia. Zniżki sięgają nawet 45%.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z okazji tegorocznych Black Friday Teufel przygotował oferty dla miłośników dobrego dźwięku. Już ruszyła seria promocji na topowe produkty, w tym kolumny ULTIMA 40, przenośny głośnik ROCKSTER CROSS oraz słuchawki REAL BLUE NC z zaawansowaną redukcją szumów.

Promocja Teufel – taniej głośnik słuchawki i kolumny

Teufel ROCKSTER CROSS to przenośny głośnik Bluetooth łączący kompaktowy design z wysoką jakością dźwięku. Sprawdzi się zarówno w plenerze, jak i w domowych warunkach dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz odporności na zachlapania IPX5. System stereo składa się z dwóch głośników wysokotonowych, subwoofera oraz dwóch pasywnych przetworników.

W promocji Black Friday Weeks głośnik ROCKSTER CROSS będzie dostępny z 45 proc. rabatem, co oznacza obniżkę ceny z 1549 zł na 849 zł.

Teufel REAL BLUE NC to bezprzewodowe słuchawki nauszne oferujące technologię Active Noise Cancelling (ANC). Hybrydowa funkcja ANC redukuje hałasy otoczenia, sprawdzając się w codziennych sytuacjach, takich jak podróże pociągiem, loty samolotem czy praca w biurze pełnym zgiełku. Słuchawki oferują imponujący czas odtwarzania – ponad 55 godzin bez ANC i 41 godzin z włączonym ANC.

Podczas promocji Black Friday Weeks słuchawki REAL BLUE NC będą do nabycia z rabatem 45 proc., czyli obniżką z 999 zł na 549 zł.

Teufel ULTIMA 40 to para kolumn hi-fi, które sprawdzą się do słuchania muzyki, ale także do kina domowego. Wyposażone są w trójdrożny system z dwoma wytrzymałymi głośnikami niskotonowymi. Głośnik średniotonowy wykonany jest z włókna szklanego z wtyczką fazową, co ma gwarantować większą klarowność mowy.

Podczas promocji kolumny Ultima 40 będą dostępne w promocyjnej cenie – obniżonej o 41 proc. z 2199 zł na 1299 zł.

Z promocji można skorzystać w sklepie producenta na stronie https://teufelaudio.pl.

Zobacz: OnePlus startuje z loterią na Black Friday. Można wygrać OnePlus Open

Zobacz: Biedronka rzuca petardę. Zacny sprzęt tańszy aż o 950 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Teufel