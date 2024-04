Tego Asusa kupisz teraz o 800 zł taniej - doskonała promocja

MediaExpert znów pozytywnie zaskakuje promocjami. Laptop ASUS ExpertBook B1500CBA-BQ1758X dostępny jest teraz w cenie obniżonej o 800 zł względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

Prawdziwe promocje warto wyłapać

Po ostatnich zmianach w prawie sklepy i producenci elektroniki na swoich stronach mają obowiązek przedstawiania nie tylko ceny przed promocją, ale też najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Tym sposobem z sieci zniknęły wszystkie promocje, które były zwyczajnym zamachem na gotówkę Polaków. Jednocześnie łatwiej jest znaleźć prawdziwe okazje, a to tych należy ostatnia promocja na laptop ASUS ExpertBook B1500CBA-BQ1758X dostępna w sklepie MediaExpert. W Avansie czy Electro ten komputer nadal kosztuje 4099 zł, tymczasem w MediaExpert możecie go wyrwać za 3299 zł, w tym w opcji rat zero procent czy z użyciem bonu dla nauczycieli.

Bardzo rozsądna specyfikacja

Do czynienia mamy z komputerem, który można śmiało przyporządkować do kategorii biznesowych, multimedialnych czy edukacyjnych. To elegancki laptop z dużym, 15,6-calowym ekranem FullHD, wydajnym procesorem Intel Core i5-1235U, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 512 GB PCIe NVMe 4.0. Co ciekawe, jest tutaj wciąż dostępna wnęka na dodatkowy dysk 2,5 cala, jeśli będziemy chcieli tanio i szybko rozbudować pamięć wewnętrzną.

Co przyda się podczas pracy w terenie, ekran jest matowy, natomiast zastosowany w laptopie moduł łączności Wi-Fi 6 zapewni niczym nieprzerwane połączenia wideo nawet w mieszkaniu w bloku, gdzie wszyscy sąsiedzi mają swoje hotspoty. Napędzane sztuczną inteligencją redukowanie szumów otoczenia sprawi dodatkowo, że nasi rozmówcy będą doskonale słyszani nawet bez użycia słuchawek. Cieszy też doskonałe wypełnienie ekranem — stanowi on aż 90% „klapy” laptopa i nie ma tutaj mowy o żadnym marnotrawieniu miejsca.

Zobacz: Asus Zenfone 11 Ultra potwierdzony. Globalna premiera w marcu

Biznesowy pazur ASUS pokazuje bogactwem złączy, które docenią profesjonaliści. To nie tylko HDMI i złącze USB-2.0, ale też dwa porty USB 3.2 Gen 2 i Thunderbolt (do 40 Gb/s), pełnowymiarowe złącze Ethernet, czy czytnik kart microSD, a do tego też klasyczny D-SUB do podpięcia się do najstarszych projektorów. Wbudowana zaślepka kamery czy czytnik linii papilarnych zapewnią nasze bezpieczeństwo, a trzykomorowa bateria 42 Wh zapewni komfort pracy bez szukania gniazdka. I za to wszystko, z Windowsem 11 Professional w zestawie, przyjdzie nam teraz zapłacić zaledwie 3299 zł.

Sprawdź aktualną promocję na Asus ExpertBook B1

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus, MediaExpert

Źródło tekstu: wł.