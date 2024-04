Lidl szaleje. Taką wyprzedaż można zrobić raz na 5 lat

Sklep internetowy Lidl Polska obchodzi swoje 5. urodziny. Z tej okazji, na klientów czekają atrakcyjne rabaty na cały asortyment, który obejmuje bogatą ofertę elektroniki w niskich cenach. Akcja trwa od 22 kwietnia do 5 maja 2024 r.

Co ważne, urodzinowa promocja łączy się z obowiązującymi już przecenami. Dzięki temu można dostać robota koszącego PARKSIDE® PMRDA 20-Li B2 za jedyne 1499 złotych (taniej o 500 złotych). Jak opisuje producent, urządzenie można obsługiwać za pomocą specjalnej aplikacji. Robot nadaje się do trawnika o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych. Ma także 3 regulowane tryby obszaru oraz do dwóch indywidualnie programowanych czasów pracy na każdy dzień tygodnia.

Nie bez znaczenia jest też czujnik deszczu, system 3 noży z centralnym pokrętłem do regulacji wysokości koszenia oraz napęd na tylne koła, który pokona nachylenia do 25 stopni. Dodatkowo zastosowano w nim także czujnik przeszkód i nachylenia granicznego, stację ładującą oraz baterię litowo-jonową. Aby otrzymać dodatkowy rabat (robot został obecnie przeceniony na 1599 zł) należy wpisać kod “RABAT100” – działa przy zakupach powyżej 700 zł.

Jest i coś dla majsterkowiczów

To nie jedyna atrakcja, którą można wyhaczyć w podwójnej promocji. Majsterkowiczom może spodobać się wkrętarka akumulatorowa Metabo BS 18 z 2 akumulatorami i ładowarką. To lekka i poręczna wiertarko-wkrętarka do różnorodnego zastosowania. Waga z akumulatorem to raptem 1,3 kilograma. Przy wykorzystaniu kodu “RABAT50” możemy zaoszczędzić 50 złotych przy każdych zakupach powyżej 500 złotych. W połaczeniu z obecną przeceną z 563,99 na 498,65 zł zapłacimy w sumie mniej niż 450 złotych za tę wkrętarkę przy dorzuceniu jakiegoś drobiazgu za minimum 2 złote.

Jeśli jednak zależy Wam tylko na tej wkrętarce, nadal możecie skorzystać z dodatkowej promocji. Przy wykorzystaniu kodu “RABAT25” (działa przy każdych zakupach od 300 złotych) zostanie dodatkowo naliczona przecena w wysokości 25 złotych. Oczywiście kody te działają także z produktami nie objętymi zwykłą promocją. Dzięki temu taniej o 100 złotych można dostać między innymi popularny “lidlomix” czyli robot kuchenny SILVERCREST® Termorobot MC Smart, na przykład w wersji czarnej.

Akcja rabatowa trwa od 22 kwietnia do 5 maja br. Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy w koszyku. Szczegóły oferty dostępne są na stronie lidl.pl.

