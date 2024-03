Wbijaj na Media Expert. Przydatny sprzęt wyrwiesz za ułamek ceny

SBS Track My to praktyczny gadżet, który przyda się podczas urlopu. Można go kupić w świetnej promocji.

Jeśli często podróżujecie, pewnie nie raz lub dwa zdarzyło się Wam poczuć ten dreszczyk niepokoju, kiedy walizka na chwilę zniknęła z pola widzenia albo wyjątkowo długo nie chciała się pojawić na odbiorze bagażu. Stres, szybkie liczenie strat w głowie, analiza, skąd wytrzasnąć zapas ubrań na następnych kilka dni... a potem okazuje się, że to fałszywy alarm. Niemniej ryzyko zawsze jest i obawa gdzieś z tyłu głowy zostaje.

SBS My Track - praktyczny gadżet dla podróżników

Jeśli powyższy scenariusz brzmi znajomo, powinniście się zainteresować SBS Track My. To praktyczny lokalizator, dzięki któremu możemy sprawnie ustalić lokację nie tylko naszego bagażu, ale także kluczy, portfela lub dowolnego innego drobiazgu z tendencją do tajemniczego znikania z pola widzenia. Położenie przedmiotu ustalimy na mapie za pomocą technologii Apple Find My, a kiedy będziemy wystarczająco blisko, lokalizator wyda głośny sygnał dźwiękowy. Urządzenie kompatybilne jest z urządzeniami z systemem iOS.

Lokalizator SBS Track My można kupić już za 49,99 zł w sklepie Media Expert. To świetna okazja, z której warto skorzystać, szczególnie że normalnie cena akcesorium wynosi blisko 100 zł. Ot, choćby po to, żeby nie martwić się o zagubiony bagaż podczas nadchodzącej majówki.

