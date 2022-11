Samsung: promocja na projektor The Freestyle. Zyskasz 800 zł

The Freestyle to jeden z najciekawszych projektorów, jakie można dostać na rynku. Teraz Samsung proponuje go w specjalnej promocji, dzięki której można zaoszczędzić prawie 800 zł. To sporo, jaki jest więc haczyk?

W nowej promocji Samsung proponuje kupno projektora The Freestyle, który od swojej premiery w styczniu zdążył już całkiem nieźle stanieć – początkowo kosztował 4999 zł, teraz w sklepie producenta oferowany jest za 3499 zł, a więc o wiele taniej.

Korzyścią z tej promocji nie jest jednak cena projektora, a dodawanego do niego specjalnego powerbanku, który pozwoli korzystać z The Freestyle na żaglach czy w namiocie. Cena takiego akcesorium wynosi standardowo 799 zł, w promocji jest za darmo, więc zysk jest całkiem spory.

Samsung The Freestyle – jakie ma atuty?

The Freestyle to przenośny projektor, który pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej nawet 100 cali, bez konieczności manualnej regulacji. Za prawidłowe wyświetlanie obrazu niezależnie od ustawienia odpowiada Automatyczne Dostosowanie Obrazu, na które składają się różne funkcje: Autokorekta Efektu Trapezu, Automatyczne Wyostrzenie, czyli dopasowanie obrazu do koloru i rodzaju powierzchni, a także Automatyczne Poziomowanie. Dzięki nim urządzenie ma samoczynnie dostosowywać ekran do dowolnej powierzchni pod każdym kątem.

Obrotowa konstrukcja The Freestyle pozwala na rotację obrazu do 180°, co pozwala na wyświetlanie obrazu na suficie czy gdziekolwiek poza mieszkaniem.

Projektor Samsunga wyposażony jest także w głośniki 5 W w systemie 360 stopni i podwójny pasywny radiator, którego zadaniem jest generowanie czystego i głębokiego basu bez zniekształceń.

W menu projektora The Freestyle znajdziemy funkcje i aplikacje znane z telewizorów Samsung Smart TV. Zapewnia to dostęp do najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime. The Freestyle może także wyświetlać treści ze smartfonów z systemem Android lub iOS.

Projektor waży 830 g, dzięki czemu z powodzeniem można go zabierać ze sobą w każdą podróż. Oferowany w promocji powerbank dla projektora pozwala oglądać filmy w podróży nawet przez 3 godziny, dzięki dużej pojemności 32 000 mAh. Co więcej, przy pomocy powerbanku można także naładować smartfon – również w trakcie działania projektora.

Więcej na temat The Freestyle w naszej recenzji:

Jak skorzystać z promocji The Freestyle?

Kupując w wybranych sieciach sprzedaży projektor The Freestyle w okresie od 14 listopada do 31 grudnia 2022 roku, można otrzymać dedykowany powerbank w prezencie.

Po zakupie należy zostawić opinię o projektorze na dedykowanej stronie promocyjnej, stronie sklepu, gdzie zakupiony został telewizor lub na stronie przeglądarki cenowej. Opinia powinna zawierać min. 250 znaków, ocenę w skali od 1 do 5 oraz hasztag #PromocjaTheFreestyleSamsung. Należy także zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii, które przydadzą się do późniejszej rejestracji.

W następnym kroku należy dokonać rejestracji na dedykowanej stronie:

www.promocjathefreestyle.samsung.pl

w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu. Do formularza należy dołączyć skan dowodu zakupu, zdjęcie tabliczki z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie pozostawionej opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie, a także numer dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia powerbank zostanie przesłany na wskazany w formularzu rejestracji adres.

Promocyjne projektory są dostępne w salonach Samsung Brand Store na stronie Samsung.com, a także w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-Kom, Audio Color oraz u operatorów Orange, Plus, T-Mobile i Play.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung