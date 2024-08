Okazja na AliExpress. Trimui Smart Pro za 232 zł

Konsole retro zyskują na popularności. Jeśli aktualnie szukasz modelu o dużych możliwościach i dobrej cenie, to powinieneś zainteresować się TrimUI Smart Pro. Urządzenie dostępne jest w promocji.

Konsole retro chyba można uznać za jeden z hitów ostatnich 2 lat. Producenci prześcigają się we wprowadzaniu coraz to nowszych i lepszych modeli, a konsumenci chętnie je kupują. Dla wielu osób to nostalgiczny powrót do czasów młodości. Jeśli aktualnie szukacie takiej konsoli retro, to może was zainteresować promocja na model TrimUI Smart Pro.

TrimUI Smart Pro w promocji

TrimUI Smart Pro to bardzo ciekawa konsola retro. Przede wszystkim wyposażona jest w 4,96-calowy ekran IPS, więc nie jest tak mała, jak niektóre popularne modele. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1280 × 720 pikseli, więc też jest całkiem nieźle jak na tę kategorię sprzętów.

We wnętrzu znajduje się układ Allwinner A133P 1,8 GHz, wspierany przez 1 GB pamięci LPDDR4X i grafikę PowerVR GE8300 660 MHz. Może się wydawać, że nie jest to specjalnie imponująca specyfikacja, ale jak na konsolę retro jest w pełni wystarczająca do uruchamiania starszych gier. Urządzenie nie powinno mieć większych problemów z uruchamianiem produkcji nawet z pierwszego PlayStation.

Poza tym Trimui Smart Pro oferuje: Bluetooth 2.1 z EDR 4.2, WiFi w wersji 802.11b/g/n, gniazdo słuchawkowe, baterię o pojemności 5000 mAh (do 6 godzin pracy), czytnik kart pamięci microSD, a także złącze USB do ładowania i przesyłania danych.

Trimui Smart Pro możecie w tym momencie kupić na Aliexpress w cenie 232,63 zł w wersji bez karty pamięci. To świetna okazja, bo urządzenie zbiera bardzo wysokie oceny użytkowników.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne