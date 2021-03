12 milionów złotych - tyle nazwa.pl chce wydać na innowacje w 2021 roku

Spółka nazwa.pl zamierza w 2021 roku wydać na innowacje ponad 12 milionów złotych. W planach jest między innymi wdrożenie chmury publicznej i prywatnej, Kubernetes, usług SaaS, Serverless, Content Delivery Network (CDN) i wielu innych usług.

Rozwój technologii i usług stanowi od dłuższego czasu podstawę strategii nazwa.pl. Już dzisiaj spółka oferuje w standardzie takie rozwiązania, jak zabezpieczenia DNSSEC dla domen, dużo trudniejsze do złamania certyfikaty SSL z kodowaniem ECDSA, szyfrowanie TLS 1.3 czy też zabezpieczenia poczty za pomocą SPF, DKIM i DMARC. Obecnie firma obsługuje ponad 2/3 serwisów posiadających zabezpieczenia przed przekierowaniem ruchu na fałszywą stronę WWW.

Zobacz: Tylko 20% polskich domen ma zabezpieczenie DNSSEC

Nowe inwestycje w 2021 roku

Nie uprzedzając faktów i szczegółowych informacji o nowościach, które będą pojawiały się w kolejnych miesiącach, można wspomnieć, że obecnie uwaga spółki będzie skierowana na dostarczeniu użytkownikom jeszcze szerszego wachlarza usług oraz przyspieszeniu działania tych, które obecnie są dostępne w ofercie.

Kompleksowa wymiana serwerów w 2020 roku zapewniła optymalną szybkość przetwarzania danych na serwerach przy wykorzystaniu procesorów pracujących z prędkością 5 GHz i nowatorskich dysków Intel Optane z technologią 3D XPoint. Kolejne działania mają więc na celu rozwój rozwiązań programowych, co przy rosnących kosztach pracy i niedoborze specjalistów IT stanowi duże wyzwanie rozwojowe, któremu mimo trudności spółka postanowiła podołać.

Public Cloud, Private Cloud i Kubernetes

Jako podstawowy cel spółka wyznaczyła sobie wprowadzenie w 2021 roku usług Public Cloud i Private Cloud. Na bazie tej technologii firmy będą mogły tworzyć dowolne instalacje i przenosić swoją infrastrukturę z dotychczasowych serwerów, utrzymywanych często w złych warunkach w lokalnych serwerowniach biurowych, do chmury spełniającej normę ISO 27001. Prace w zakresie wdrożenia chmury już trwają, a planowany termin udostępnienia usług to trzeci kwartał bieżącego roku.

Na bazie wysokodostępnej chmury wprowadzona zostanie również usługa Kubernetes, pozwalająca na zarządzanie, automatyzację i skalowanie aplikacji kontenerowych. Lokalizacja zarówno usług Public Cloud, Private Cloud, jak i Kubernetes będzie posiadała co najmniej 2 strefy dostępności, pomiędzy którymi będą zestawione połączenia sieciowe za pomocą ciemnych włókien.

SaaS i Serverless

Usługi Software as a Service (SaaS) oraz Serverless pojawią się w ofercie nazwa.pl w drugiej połowie tego roku, a ich celem będzie ułatwienie wdrażania funkcjonalności za pomocą rozwiązań gotowych natychmiast do użycia. Rozliczanie usług będzie bazowało na modelu za użycie, dzięki czemu ponoszone koszty będą proporcjonalne do skali prowadzonego przez siebie biznesu. Usługi będą skalowalne, pozwalając właścicielowi strony i osobom zajmującym się tworzeniem oprogramowania skupić się jedynie na obsłudze swojej aplikacji.

Zobacz: CloudMail od nazwa.pl – poczta e-mail, na której atuty warto zwrócić uwagę

Zobacz: nazwa.pl wprowadza CloudHosting i pocztę CloudMail w chmurze nawet do 2 TB

Wprowadzeniu usług SaaS będzie towarzyszyło również wdrożenie opłat za usługi w modelu subskrypcyjnym i za użycie. Model ten być może pojawi się również na hostingu, co byłoby całkowitą nowością na rynku polskim.

CDN

Content Delivery Network (CDN), czyli sieć serwerów utrzymujących kopie elementów strony WWW w różnych lokalizacjach bliższych użytkownikowi, to propozycja skierowana do wszystkich użytkowników usług hostingowych. Usługa dystrybucji treści będzie działała automatycznie dla każdej domeny przypisanej do CloudHosting w nazwa.pl – a właściwie już działa, bo jej elementy już funkcjonują w Krakowie, Warszawie i Amsterdamie. Rozbudowa o kolejne lokalizacje trwa już od kilku miesięcy, jednak z powodu przedłużającej się sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19 i związanych z nią opóźnień, termin uruchomienia kolejnych węzłów będzie zależał od wielu dostawców transmisji danych i właścicieli Data Center, w których będą kolokowane urządzenia nazwa.pl. Firma ma nadzieję, że do końca obecnego kwartału uda się uruchomić przynajmniej najważniejsze z nich.

Cloud Backup i Mail Backup

W pierwszej połowie 2021 roku planowane jest wprowadzenie nowej wersji aplikacji Cloud Backup, która pozwoli na wykonywanie kopii zapasowych już nie tylko z komputerów pracujących pod systemem Windows, ale również MacOS i Linux. Nowa wersja oprogramowania pozwoli więc skorzystać z usługi na 97% komputerów, które obecnie działają w Polsce pod tymi systemami. Umożliwi jednocześnie uruchomienie usług backupu również na serwerach linuxowych.

Trwają również pierwsze prace nad wdrożeniem nowatorskiego oprogramowania do archiwizacji poczty z kont użytkowników. Projekt został oznaczony nazwą Mail Backup, a jego działanie ma polegać na archiwizacji poczty na różnych skrzynkach użytkownika programu. Podobnie jak w przypadku Cloud Backup, wszystkie dane będą szyfrowane za pomocą mocnego algorytmu AES-256 i przesyłane do nazwa.pl wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Każdy, kto korzysta z darmowych skrzynek na portalach czy też na google.com, powinien docenić fakt, że nawet w przypadku zablokowania dostępu do takich kont przez operatora, będzie mógł przywrócić swoje maile na inny serwer.

CloudHosting Panel

Wielu użytkowników zwracało uwagę na interfejs programu do zarządzania hostingiem Active.admin. Pomimo, że pod względem szybkości działania i bezpieczeństwa, obecne autorskie rozwiązanie nazwa.pl spełnia najwyższe standardy, spółka postanowiła go unowocześnić i nadać mu również nowy rys wizualny. Nowy interfejs będzie miał aż 3 różne widoki, możliwe do przełączenia przez użytkownika, dzięki którym użytkownicy korzystający z popularnych rozwiązań: CPanel, DirectAdmin i Plesk, będą mogli wykorzystać swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Nowy CloudHosting Panel będzie stanowił również bazę do rozwoju usługi CDN i innych, które niebawem pojawią się na hostingu w nazwa.pl.

Oprócz wersji na komputer, nazwa.pl udostępni również wersję RWD nowego CloudHosting Panel na urządzenia mobilne. Ułatwi to zarządzanie domenami, pocztą i innymi ustawieniami na serwerze dla coraz liczniejszej grupy użytkowników korzystających w pierwszej kolejności z urządzeń mobilnych.

Pomysłów jest wiele

Projekty w nazwa.pl będą w tym roku pokazywać się często, wzbogacając ofertę spółki o coraz to nowsze rozwiązania technologiczne. Potencjał rozwoju jest duży, bo rynek hostingu i przetwarzania danych już dawno nie przeżywał takiego rozkwitu.

Lista wdrożeń w nazwa.pl na 2021 rok jest tak długa, że głównym naszym problemem będzie częstotliwość komunikacji o nowych wdrożeniach. Nie chcemy zanudzać użytkowników zbyt częstą komunikacją o nowościach, jednak w większości są to nowatorskie rozwiązania na rynku, które na to zasługują. W tym roku oprócz głównych wdrożeń, które wymieniono powyżej, warto wspomnieć jeszcze o nowych funkcjonalnościach: WHOIS Privacy dla domen, autoryzacji 2FA do poczty i CloudHosting Panel czy też dynamicznej kompresji obrazów i ich konwersji do formatu webp przy wysyłaniu z hostingu

– powiedział Krzysztof Cebrat, prezes nazwa.pl

Zobacz: W Orange zdalnie potwierdzisz tożsamość z mojeID

Zobacz: Tydzień Kobiet na huawei.pl: promocje na sprzęt i kody na przejazdy Bolt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nazwa.pl