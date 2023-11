McDonald's, czyli najbardziej znana sieć fastfoodów na świecie, rusza z nową usługą. Będzie sprzedawać prąd.

McDonald's to bez wątpienia najbardziej znana sieć fastfoodowa na świecie. W samej Polsce, według danych ze stycznia tego roku, działa już ponad 500 lokali. Tymczasem firma rusza z nową usługą. Na razie we Francji, ale z powodu zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, będzie musiała ją uruchomić także u nas.

McDonald's będzie sprzedawał prąd

McDonald's zainstaluje we Francji stacje ładowania aut elektrycznych o mocy 150-200 kW. Docelowo, do 2025 roku, 2000 takich punktów pojawi się na ponad 700 parkingach sieci. Pierwszy został uruchomiony w 50-tysięcznym mieści Noisy-Le-Grand. Na razie ceny nie są znane, ale te podobno mają być atrakcyjne.

McDonald's zbuduje sieć Izivia Fats, która powstanie we współpracy ze spółką zależną EDF. Ta należy do państwowego dostawcy energii elektrycznej. Stacje mają być dostosowane do profilu marki, czyli szybkiego zamawiania jedzenie. Stąd pomysł na urządzenia o tak dużej mocy ładowania, dzięki czemu energia w bateriach samochodów ma być uzupełniania błyskawicznie.

Co ciekawe, w Polsce wprowadzono zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ta nakłada obowiązek stawiania stacji ładowania przed budynkami niemieszkalnymi, które nie należą do małych i średnich przedsiębiorstw, a mają więcej niż 20 miejsc parkingowych. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku, więc w teorii u nas McDonald's też będzie musiał stawiać podobne urządzenia. Taką inwestycję zapowiedziała już w Polsce między innymi Biedronka.

