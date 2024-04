Darmowe przejazdy e-hulajnogami. Skorzystasz w tych miastach

Lime rusza ze specjalną akcją „Wybieram Lime” z okazji wyborów. Każdy chętny będzie mógł dwa razy za darmo przejechać hulajnogą elektryczną.

Lime, jeden z największych na polskim rynki operatorów e-pojazdów, rusza ze specjalną akcją „Wybieram Lime” na wybory. W niedzielę 7 kwietnia 2024 r. każdy użytkownik, który skorzysta z kodu „WYBIERAMLIME”, otrzyma dwa 10-minutowe, darmowe przejazdy, tak aby móc dojechać i wrócić z lokalu wyborczego.

Jak przekonuje Lime, dzięki tej akcji firma umożliwi Polakom we wszystkich miastach, w których operuje, dotarcie do lokali wyborczych w łatwy sposób. Wybierając hulajnogi elektryczne Lime, użytkownicy przyczynią się również do redukcji poziomu emisji CO2.

Zachęcamy użytkowników do skorzystania z naszego kodu, dzięki temu będą mogli nie tylko spełnić swój obywatelski obowiązek, ale także wybrać ekologiczną formę przemieszczania się

– namawia Damian Kupczak, Senior Operations Manager, Lime Polska.

Promocja będzie aktywna przez całą niedzielę, 7 kwietnia. Użytkownicy będą informowani o tej akcji za pośrednictwem powiadomień w aplikacji. Niestety, liczba kodów jest ograniczona, z promocji może skorzystać 2,5 tys. użytkowników i odbyć 5 tys. przejazdów.

W Polsce firma ma flotę ponad 23 tys. e-hulajnóg. Zasięg Lime obejmuje następujące polskie miasta: Bydgoszcz, Chełm, Gliwice, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, Kraków, Legionowo, Leszno, Łódź, Mińsk Mazowiecki, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Rybnik, Rzeszów. Siedlce, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław.

Google News

Źródło zdjęć: Lime

Źródło tekstu: Lime