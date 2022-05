Lidl rozdaje pieniądze na zakupy. Oto, co musisz zrobić

Lidl przygotował interesującą promocję dla użytkowników aplikacji Lidl Plus. Można dzięki niej dostać 10 zł na kolejne zakupy.

Lidl rozdaje pieniądze na zakupy. Nie ma co się oszukiwać, kwota nie jest wysoka, ale jak to mówią — darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Wychodzę z założenia, że lepsze 10 zł niż nic. Co zrobić, aby otrzymać promocyjną dyszkę?

Lidl rozdaje 10 zł na zakupy

Akcja promocyjna trwa od 18 do 21 maja i dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji Lidl Plus. Wystarczy w sklepie stacjonarnym zrobić zakupy z wykorzystaniem dowolnego kodu z appki (w akcji nie biorą udziału kupony z ofertą alkoholową, w tym kupony piwne), aby otrzymać 10 zł na kolejne zakupy.

Co ważne, po otrzymaniu kodu na 10 zł mamy zaledwie 3 dni na wykorzystanie go. Poza tym, aby można go użyć, trzeba zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym na kwotę minimum 100 zł. Poza tym nie ma żadnych, większych ograniczeń. Dyszkę można wydać na niemal dowolny produkt z oferty Lidla, w tym elektronikę i świeżą żywność.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Philip Lange)

Źródło tekstu: Lidl