Lidl szaleje. Zaczyna się 22 kwietnia

Lidl szykuje dużą promocję na jeden z popularnych sprzętów marki Parkside. Przecena wyniesie aż 20 proc.

Lidl ma własną markę sprzętów dla majsterkowiczów. Mowa oczywiście o Parkside. Jednak w jej portfolio nie znajdują się tylko narzędzia, ale także urządzenia automatyczne. Na jedno z nich sieć przygotowała ciekawą promocję. Ta ruszy w poniedziałek (22 kwietnia).

Lidl przecenia robota koszącego

Tym razem Lidl przygotował promocję, która powinna się spodobać posiadaczom dużych domów i jeszcze większych ogrodów. Od poniedziałku (22 kwietnia) w obniżonej cenie dostępny będzie robot koszący marki Parkside. Przecena wyniesie aż 20 proc., dzięki czemu urządzenie kupimy aż o 400 zł taniej, czyli za 1599 zł zamiast standardowych 1999 zł.

Robot wyposażony jest w stację ładującą, która jest w stanie uzupełnić energię w akumulatorach w czasie 60 min. Poza tym robot może skosić trawę na powierzchni do 1000 m2. Maksymalna liczba obrotów to 3100 na minutę. Wysokość koszenia regulowana jest w zakresie od 25 do 60 mm. Robotem da się sterować z poziomu aplikacji na telefon.

Co więcej, za 199 zł da się do automatycznej kosiarki dokupić niewielki garaż, który chroni sprzęt przed warunkami pogodowymi. Promocja zaplanowana jest od poniedziałku 22 kwietnia do niedzieli 28 kwietnia. Oferta dostępna będzie także online, w sklepie internetowym Lidla.

