Lidl rzuca hit. W sam raz na upalne lato

Lidl w swojej najnowszej gazetce promocyjnej przygotował kilka urządzeń, które sprawdzą się w trakcie upalnego lata.

Lidl systematycznie w swoich gazetkach oferuje różnego rodzaju elektronikę w atrakcyjnych cenach. Tym razem sieć sklepów przygotowała się na upalne lato, które już zagościło nad Wisłą. Dzięki temu zniesienie wysokich temperatur będzie trochę łatwiejsze.

Tani klimatyzator w Lidl

Przede wszystkim ciekawie prezentuje się przenośny klimatyzator marki Comfee w cenie 999 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: chłodzenie, osuszanie oraz wentylację i wyposażone jest w filtr przeciwpyłowy. Według danych producenta nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 25 m2, a zakres temperatury wynosi od 17 do 35 stopni Celsjusza.

Klimatyzator może nie będzie tak skuteczny, jak wysokiej klasy klimatyzacji, ale jest też sprzętem dużo tańszym i mniej problematycznym, w końcu unikamy problemu montażu. Model Comfee oferuje tryb uśpienia, sterowania głosowego, smartfonem lub pilotem oraz 24-godzinny timer. W sprzedaży będzie dostępny o 1 lipca.

Wentylatory w Lidlu

Poza tym Lidl przygotował też kilka modeli wentylatorów, które także mogą ułatwić poradzenie sobie z upałami. Może nie obniżą temperatury, ale chłodny powiew z pewnością będzie przyjemną odmianą.

Lidl przygotował dwa modele wentylatorów. Jeden to standardowy model stojący o mocy 45 W. Ma on 3 tryby pracy, funkcję oscylacji, regulacji wysokości, a także kąta nachylenia. W zestawie znajduje się pilot do zdalnego sterowania. Wentylator w cenie 149 zł dostępny będzie w kolorze białym oraz czarnym.

Drugi model to wentylator kolumnowy o wysokości 76 cm. Ma on trzy poziomy dmuchawy, 120-minutowy timer z automatycznym wyłącznikiem oraz 90-stopniową oscylację. Moc to 50 W. Tutaj również do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Cena to 119 zł.

Oba wentylatory trafią do sprzedaży 1 lipca.

Źródło zdjęć: Lidl, własne